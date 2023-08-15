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    «Ахмат» объявил об увольнении Ташуева

    Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата».

    «Футбольный клуб «Ахмат» и главный тренер Сергей Ташуев пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон. Мы благодарим Сергея Абуезидовича за совместную работу, желаем удачи и успехов в карьере.

    В ближайшем будущем клуб определится с кандидатурой главного тренера. Готовить команду к матчу 5-го тура РПЛ и исполнять обязанности наставника будет главный тренер молодeжной команды Иса Байтиев», – сообщила пресс-служба «Ахмата».

    • Ташуев не проработал в «Ахмате» года.
    • Грозненцы идут в РПЛ 12-ми после 4 туров.
    • Вчера в 4-м туре «Ахмат» уступил «Пари НН» (0:2).

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    Источник: телеграм-канал «Ахмата»

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    Сегодня, 11:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1864

      Таврида 7 часов назад

      Ну вот и усе, карачун тебе ̶Ц̶е̶р̶е̶т̶е̶л̶и̶ Ташуев

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5515

      PAREVG. 10 часов назад

      А по моему дело не в тренере, как я заметил - после смены названия клуба, результаты ухудшились.
      Верните историческое название - ТЕРЕК, и возможно все нормализуется.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2107

      Fialet > PAREVG. 1 час назад

      Пока Кадыров (Путин) у власти, везде будет Ахмат.

      0
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      Рейтинг: +405

      odessakmv 10 часов назад

      Вчерашний матч НН-Ахмат был матчем за тренерское кресло. Теперь пошел круговорот тренеров в РПЛ, Тушуев пошел на выход.... в следующем туре Рахимова турнут из Рубина и пристроят в Ахмат, Усатый в Рубин.... Кто следующий? кого сменит Тушуев??? - Оренбург, Факел...

      4
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      Рейтинг: +2107

      Fialet > odessakmv 1 час назад

      Да уж... Круговорот дерьма в природе.

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