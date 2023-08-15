«Ахмат» объявил об увольнении Ташуева

Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата».

«Футбольный клуб «Ахмат» и главный тренер Сергей Ташуев пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон. Мы благодарим Сергея Абуезидовича за совместную работу, желаем удачи и успехов в карьере.

В ближайшем будущем клуб определится с кандидатурой главного тренера. Готовить команду к матчу 5-го тура РПЛ и исполнять обязанности наставника будет главный тренер молодeжной команды Иса Байтиев», – сообщила пресс-служба «Ахмата».