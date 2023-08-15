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    • В «Спартаке» рассказали, сколько болельщиков ожидается на матче с «Зенитом»

    В «Спартаке» рассказали, сколько болельщиков ожидается на матче с «Зенитом»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ходе продаж билетов на матч 5-го тура РПЛ против «Зенита».

    «Продажи идут хорошо. Ожидаем около 30 тысяч человек», – сказал Зеленов.

    • Команды сыграют 20 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена».
    • Начало матча – в 19:30 мск.
    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ, «Зенит» – восьмой.

    «Спартак» и «Зенит» сыграют уже в следующем туре. Успейте использовать специальный бонус для болельщиков и поставить на любимую команду без риска!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +224

      Pangolin 6 часов назад

      Ох бойня будеть...кое-где даже ставки на драку предлагают :)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19039

      paracetamol 10 часов назад

      Мне их жаль, этих хрюшек!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1425

      SLADE2019 > paracetamol 8 часов назад

      Себя пожалей после игры.

      1
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