В «Спартаке» рассказали, сколько болельщиков ожидается на матче с «Зенитом»

Ох бойня будеть...кое-где даже ставки на драку предлагают :)
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ходе продаж билетов на матч 5-го тура РПЛ против «Зенита».
«Продажи идут хорошо. Ожидаем около 30 тысяч человек», – сказал Зеленов.
- Команды сыграют 20 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена».
- Начало матча – в 19:30 мск.
- «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ, «Зенит» – восьмой.
«Спартак» и «Зенит» сыграют уже в следующем туре. Успейте использовать специальный бонус для болельщиков и поставить на любимую команду без риска!