В «Спартаке» рассказали, сколько болельщиков ожидается на матче с «Зенитом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ходе продаж билетов на матч 5-го тура РПЛ против «Зенита».

«Продажи идут хорошо. Ожидаем около 30 тысяч человек», – сказал Зеленов.

Команды сыграют 20 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Начало матча – в 19:30 мск.

«Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ, «Зенит» – восьмой.

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