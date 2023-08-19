«Динамо» и ЦСКА сыграют в матче 5-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» 19 августа в 15:00 по московскому времени.
ЦСКА – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:
- победа «Динамо» – 2.80
- ничья – 3.80
- победа ЦСКА – 2.47
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо – ЦСКА
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».
Знаете, кто победит в московском дерби? Получите специальный бонус в 17000 рублей и ставьте на матч без риска!
Источник: «Бомбардир»