«Динамо» и ЦСКА сыграют в матче 5-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» 19 августа в 15:00 по московскому времени.

ЦСКА – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Динамо» – 2.80

ничья – 3.80

победа ЦСКА – 2.47

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо – ЦСКА

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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