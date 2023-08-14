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    • Рядно из ЦСКА рассказал историю своих ретробутс – они старше его на семь лет

    Рядно из ЦСКА рассказал историю своих ретробутс – они старше его на семь лет

    Защитник ЦСКА Михаил Рядно рассказал о бутсах, в которых он играл в четвертом туре РПЛ против «Сочи» (3:1).

    • Рядно вышел на замену в перерыве.
    • На игроке были ретробутсы, которые рассмешили Владислава Радимова.
    • Михаил забил в компенсированное время 2-го тайма.

    «Эти бутсы мне подарил мой тренер, Дмитрий Юрьевич (Игдисамов). Мы встретились где-то за недельку до игры. Я подарил ему футболку, а он взамен мне бутсы. Какого года бутсы? Ну, это раритет. По-моему, 1998-го. Где-то так», – сказал Рядно.

    Скриншот видео ЦСКА

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    14.08.2023 21:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2414

      CSKA471 9 часов назад

      Красавчик, так держать

      1
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      Рейтинг: +4697

      Ziklop 9 часов назад

      главное гол забил! бутсы купит модные лёгкие.
      у меня такое впечатление что бутсы 70х годов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24997

      DOCTOR PENALTY 10 часов назад

      Нарядные бутсы.

      1
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