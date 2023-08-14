Рядно из ЦСКА рассказал историю своих ретробутс – они старше его на семь лет

Защитник ЦСКА Михаил Рядно рассказал о бутсах, в которых он играл в четвертом туре РПЛ против «Сочи» (3:1).

Рядно вышел на замену в перерыве.

На игроке были ретробутсы, которые рассмешили Владислава Радимова.

Михаил забил в компенсированное время 2-го тайма.

«Эти бутсы мне подарил мой тренер, Дмитрий Юрьевич (Игдисамов). Мы встретились где-то за недельку до игры. Я подарил ему футболку, а он взамен мне бутсы. Какого года бутсы? Ну, это раритет. По-моему, 1998-го. Где-то так», – сказал Рядно.

Скриншот видео ЦСКА