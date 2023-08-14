Неймар будет зарабатывать в «Аль-Хиляле» в шесть раз больше, чем в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар получит гигантскую зарплату в «Аль-Хиляле».
По информации Sky Sports, бразилец будет зарабатывать 150 миллионов евро в год – в шесть раз больше, чем в «ПСЖ».
Трансфер обойдется саудовскому клубу в 100 миллионов евро.
- Накануне Неймар не попал в заявку на матч 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0).
- Бразилец в Париже с 2017 года.
- В «Аль-Хиляле» играет экс-зенитовец Малком – соотечественник Неймара.
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Источник: Sky Sports