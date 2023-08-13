Шунин: «Было жалко Захаряна, когда он не мог уехать»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал скорый уход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Очень много разных разговоров ходило вокруг Арсена. Честно говоря, было его жалко в том плане, что команд много интересуется, но всe время что-то не получается. Очень рад, что у него всe получилось. Это его решение. Пусть получает удовольствие и играет», – сказал Шунин.