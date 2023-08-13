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    «Динамо» начало сотрудничество с китайским автоконцерном

    «Динамо» заключило соглашение о сотрудничестве с китайским автоконцерном Changan.

    «В рамках нашего сотрудничества компания Changan получит право размещать свой логотип на игровой форме основной команды «Динамо» и в рекламных материалах на домашних матчах клуба, а также будет принимать участие в мероприятиях с участием футболистов и других маркетинговых активностях бело-голубых.

    На сегодня концерн производит более 2 000 000 автомобилей в год на 35 заводах, присутствует в 70 странах, а по результатам мировых продаж является китайским автомобильным брендом №1: в среднем, каждые 20 секунд в мире становится на 1 счастливого владельца Changan больше», – сообщили динамовцы.

    • Клуб без трофеев с 1995 года.
    • «Динамо» идет в РПЛ 8-м.
    • В 15:00 мск москвичи начнут матч 4-го тура против «Балтики».

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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