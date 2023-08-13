«Динамо» начало сотрудничество с китайским автоконцерном

«Динамо» заключило соглашение о сотрудничестве с китайским автоконцерном Changan.

«В рамках нашего сотрудничества компания Changan получит право размещать свой логотип на игровой форме основной команды «Динамо» и в рекламных материалах на домашних матчах клуба, а также будет принимать участие в мероприятиях с участием футболистов и других маркетинговых активностях бело-голубых.

На сегодня концерн производит более 2 000 000 автомобилей в год на 35 заводах, присутствует в 70 странах, а по результатам мировых продаж является китайским автомобильным брендом №1: в среднем, каждые 20 секунд в мире становится на 1 счастливого владельца Changan больше», – сообщили динамовцы.