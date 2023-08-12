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    • Стало известно наказание, которое Дзюба может понести за угрозы журналисту

    Стало известно наказание, которое Дзюба может понести за угрозы журналисту

    Адвокат Игорь Бушманов высказался об инциденте с участием Артема Дзюбы и журналиста.

    • Форвард «Локомотива» после сегодняшнего матча с «Крыльями Советов» сорвался на интервьюера.
    • Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

    «Максимум, что может ему грозить за слова – мелкое хулиганство, ответственность предусмотрена статьей 20.1 КоАП РФ. И то, если эти слова произносятся в общественном месте. Но здесь вопрос больше этического характера.

    Если у него в контракте с клубом предусмотрены пункты, где футболист должен: вести себя во всех ситуациях культурно, не допускать унизительных высказываний, не портить репутацию свою и клуба, то в подобных контрактах предусмотрены штрафные санкции за нарушение этих пунктов. Если есть, соответственно, клуб сам разбирается с футболистом, либо может просто пожурить.

    В данной ситуации рекомендация: извиниться перед журналистом после матча и впредь не допускать таких действий», – сказал адвокат.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7309

      Semenycch 44 минуты назад

      Какой идиот может назвать Губерниева журналистом?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19393

      ilichkadr 48 минут назад

      Надо Дзюбке дать реальный срок, не важно сколько конкретно. Спесь как. рукой снимет. Забудет какой рукой дрочил и банан в трусы вставлял..............

      1
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