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  • Стало известно наказание, которое Дзюба может понести за угрозы журналисту

Стало известно наказание, которое Дзюба может понести за угрозы журналисту

12 августа 2023, 21:43
7

Адвокат Игорь Бушманов высказался об инциденте с участием Артема Дзюбы и журналиста.

  • Форвард «Локомотива» после сегодняшнего матча с «Крыльями Советов» сорвался на интервьюера.
  • Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

«Максимум, что может ему грозить за слова – мелкое хулиганство, ответственность предусмотрена статьей 20.1 КоАП РФ. И то, если эти слова произносятся в общественном месте. Но здесь вопрос больше этического характера.

Если у него в контракте с клубом предусмотрены пункты, где футболист должен: вести себя во всех ситуациях культурно, не допускать унизительных высказываний, не портить репутацию свою и клуба, то в подобных контрактах предусмотрены штрафные санкции за нарушение этих пунктов. Если есть, соответственно, клуб сам разбирается с футболистом, либо может просто пожурить.

В данной ситуации рекомендация: извиниться перед журналистом после матча и впредь не допускать таких действий», – сказал адвокат.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (7)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ilichkadr
1691866329
Надо Дзюбке дать реальный срок, не важно сколько конкретно. Спесь как. рукой снимет. Забудет какой рукой дрочил и банан в трусы вставлял..............
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paracetamol
1691872682
У нас провокаторов не судят, только провоцируемых!
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acor94
1691874094
Да где же тут угроза? Пусть журналист в суде доказывает, что "одно место" это жопа, может Дзюба имел ввиду карман.
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aldo conte
1691887044
Плата за чрезмерную публичность. Хорошо быть на виду и давать интервью, когда всё идёт гладко, ты забиваешь, все тебя любят. Но не Дзюбе объяснять, что так постоянно быть не может. У него уже были времена спада, потом он "возрождался". Надо терпеть и если уже ты решил послать журналиста - это надо делать красиво, как это когда-то сделал В. Евсеев после удачного для сборной матча с Уэльсом в ноябре 2003 г., где он забил столь нужный гол. Вот это классика отправления журналюги, чтобы он прогулялся лесом!
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subbotaspartak
1691898861
Пусть он ему честь отдаст...
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Fialet
1691906633
Пояс верности, или как там у них это называется, на пару месяцев. Чтобы дрочить не мог.
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nemolod
1691913922
Раз футболист конкретно не указал место посыла телефона,то это не может считаться угрозой,а лишь настойчивым желанием!
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