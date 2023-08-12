Стало известно наказание, которое Дзюба может понести за угрозы журналисту

Адвокат Игорь Бушманов высказался об инциденте с участием Артема Дзюбы и журналиста.

Форвард «Локомотива» после сегодняшнего матча с «Крыльями Советов» сорвался на интервьюера.

Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

«Максимум, что может ему грозить за слова – мелкое хулиганство, ответственность предусмотрена статьей 20.1 КоАП РФ. И то, если эти слова произносятся в общественном месте. Но здесь вопрос больше этического характера.

Если у него в контракте с клубом предусмотрены пункты, где футболист должен: вести себя во всех ситуациях культурно, не допускать унизительных высказываний, не портить репутацию свою и клуба, то в подобных контрактах предусмотрены штрафные санкции за нарушение этих пунктов. Если есть, соответственно, клуб сам разбирается с футболистом, либо может просто пожурить.

В данной ситуации рекомендация: извиниться перед журналистом после матча и впредь не допускать таких действий», – сказал адвокат.