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    • Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Спартаком»

    Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Спартаком»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко оценил победу над «Спартаком» в четвертом туре РПЛ (3:2).

    «Даже за мою карьеру сложно придумать более эмоциональный матч. В игре было всe: незабитый пенальти, много голов, моментов. Реакция ребят на счет 1:2 заслуживает похвалы. Хорошо, что у нас нескоро следующая игра, так как мы эмоционально отдали всe. Можно восстановиться.

    Путем замен «Спартак» пробовал изменить ситуацию, наши молодые игроки, которые вышли на поле, может, не попадают в ритм, была ситуация 50 на 50. Спасли матч на морально волевых? Можно сказать, что у команды есть характер», – сказал белорус.

    • «Урал» впервые в истории возглавил таблицу РПЛ.
    • У команды 10 очков.
    • «Спартак» проиграл впервые в сезоне.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.08.2023 20:30
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +21322

      Cleaner 23 часа назад

      Гончаренко об игре Спартака: - РЖУ ни могу!!!...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18955

      paracetamol 11 августа, 20:35

      Дык со свинями же играли, чего удивляться - сказал Ганчаренка.

      3
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