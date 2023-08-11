Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Спартаком»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко оценил победу над «Спартаком» в четвертом туре РПЛ (3:2).
«Даже за мою карьеру сложно придумать более эмоциональный матч. В игре было всe: незабитый пенальти, много голов, моментов. Реакция ребят на счет 1:2 заслуживает похвалы. Хорошо, что у нас нескоро следующая игра, так как мы эмоционально отдали всe. Можно восстановиться.
Путем замен «Спартак» пробовал изменить ситуацию, наши молодые игроки, которые вышли на поле, может, не попадают в ритм, была ситуация 50 на 50. Спасли матч на морально волевых? Можно сказать, что у команды есть характер», – сказал белорус.
- «Урал» впервые в истории возглавил таблицу РПЛ.
- У команды 10 очков.
- «Спартак» проиграл впервые в сезоне.
Источник: «Матч ТВ»