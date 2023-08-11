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    «Урал» – «Спартак»: стартовые составы на 4-й тур РПЛ

    «Урал» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ.

    Урал: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Итало, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Кики, Юшин, Каштанов.

    Спартак: Свинов, Джикия, Рябчук, Зобнин, Литвинов, Денисов, Мартинс, Медина, Бонгонда, Промес, Соболев.

    • Начало матча – в 18:00 мск.
    • «Спартак» – лидер РПЛ с 3 победами в 3 турах.
    • «Урал» идет на 4-м месте в таблице с 7 очками.

    «Спартак» в одной победе от исторического старта в РПЛ. Используйте бонус в 17000₽ в матче против «Урала»!

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    Источник: сайт РПЛ

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    11.08.2023 16:57
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2579

      моэм 11 августа, 18:00

      Спартаку "съесть" Урал тоже будет о силам , но потом у Спартака пойдёт верхняя часть таблицы , Зенит , Краснодар, Динамо , да и Ахмат не подарок , там и увидим каков Спартак на самом деле .

      0
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      Рейтинг: +3584

      ПалкоВводецъ (returned) 11 августа, 17:43

      Сколько хряковская дырища сегодня нахватает? Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2563

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 11 августа, 17:47

      Степан и вам добрый вечер)))))) Не бухаешь?

      1
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      Рейтинг: +2563

      Болотоход 11 августа, 17:27

      Почему игру не показывают по газпром-срач ТВ?
      Свою бы помойку блеклую в любом случае всунули)))

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      Рейтинг: +5800

      fakeid > Болотоход 11 августа, 19:33

      пьянь, включи матч тв

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      Рейтинг: +2563

      Болотоход > fakeid 11 августа, 19:45

      синяк то включили в прямом эфире с матч ты((( похмелись бояркой

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      Рейтинг: +53

      яБедаа 11 августа, 17:26

      Будет не просто, но верим!

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      Рейтинг: +6483

      Ганнибал Лектор 11 августа, 17:19

      За свинов играет Свинов. Всё правильно. Удачи Уралу!

      3
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      Рейтинг: +4614

      Иван Петров 1986 11 августа, 17:09

      Удачи Спартаку ! ! !

      4
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