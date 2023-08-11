«Урал» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Урал: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Итало, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Кики, Юшин, Каштанов.
Спартак: Свинов, Джикия, Рябчук, Зобнин, Литвинов, Денисов, Мартинс, Медина, Бонгонда, Промес, Соболев.
- Начало матча – в 18:00 мск.
- «Спартак» – лидер РПЛ с 3 победами в 3 турах.
- «Урал» идет на 4-м месте в таблице с 7 очками.
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Источник: сайт РПЛ