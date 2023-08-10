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    • Куртуа прокомментировал получение травмы крестообразных связок

    Куртуа прокомментировал получение травмы крестообразных связок

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа опубликовал пост в соцсетях в связи с получением серьезной травмы.

    «Никогда не ждешь, что тебе придется пройти через такое, но теперь нужно принять это и сделать все, чтобы преодолеть ситуацию и вернуться еще более сильным.

    Спасибо всем за вашу энергию, любовь и поддержку, уверяю вас, это мотивирует меня на скорейшее выздоровление», – написал Куртуа.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.08.2023 20:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3588

      momwig_ 10 августа, 22:21

      Отпуск, Тибо? Разогревать ся, бл, надо не только полевым

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