Куртуа прокомментировал получение травмы крестообразных связок

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа опубликовал пост в соцсетях в связи с получением серьезной травмы.

Бельгиец порвал крестообразную связку колена.

Он рискует пропустить весь сезон-2023/24.

«Реал» рассматривает 4 голкиперов на замену Куртуа.

«Никогда не ждешь, что тебе придется пройти через такое, но теперь нужно принять это и сделать все, чтобы преодолеть ситуацию и вернуться еще более сильным.

Спасибо всем за вашу энергию, любовь и поддержку, уверяю вас, это мотивирует меня на скорейшее выздоровление», – написал Куртуа.