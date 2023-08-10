Куртуа прокомментировал получение травмы крестообразных связок

Отпуск, Тибо? Разогревать ся, бл, надо не только полевым
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа опубликовал пост в соцсетях в связи с получением серьезной травмы.
- Бельгиец порвал крестообразную связку колена.
- Он рискует пропустить весь сезон-2023/24.
- «Реал» рассматривает 4 голкиперов на замену Куртуа.
«Никогда не ждешь, что тебе придется пройти через такое, но теперь нужно принять это и сделать все, чтобы преодолеть ситуацию и вернуться еще более сильным.
Спасибо всем за вашу энергию, любовь и поддержку, уверяю вас, это мотивирует меня на скорейшее выздоровление», – написал Куртуа.