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    «Оренбург» работает над арендой нападающего ЦСКА

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил интерес клуба к Адольфо Гайчу из ЦСКА.

    «Мы работаем в направлении трансферов, будет как минимум еще один переход в нашу команду.

    Что касается Адольфо Гайча, то его аренда в «Оренбург» также возможна, он находится в нашем списке, идет рабочий процесс, пытаемся договориться с агентом футболиста и ЦСКА.

    В целом, аргентинский нападающий один из трех наших вариантов. Пока разглашать другие имена не буду, обо всем скоро обязательно узнаете», – сказал Андреев.

    • 24-летний Гайч поучаствовал в 4 матчах нового сезона.
    • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.
    • Форвард летом вернулся в ЦСКА из аренды в «Вероне».

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    Источник: Sport24

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    10.08.2023 12:30
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