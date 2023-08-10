«Оренбург» работает над арендой нападающего ЦСКА

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил интерес клуба к Адольфо Гайчу из ЦСКА.
«Мы работаем в направлении трансферов, будет как минимум еще один переход в нашу команду.
Что касается Адольфо Гайча, то его аренда в «Оренбург» также возможна, он находится в нашем списке, идет рабочий процесс, пытаемся договориться с агентом футболиста и ЦСКА.
В целом, аргентинский нападающий один из трех наших вариантов. Пока разглашать другие имена не буду, обо всем скоро обязательно узнаете», – сказал Андреев.
- 24-летний Гайч поучаствовал в 4 матчах нового сезона.
- Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.
- Форвард летом вернулся в ЦСКА из аренды в «Вероне».
Источник: Sport24