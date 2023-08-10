«Оренбург» работает над арендой нападающего ЦСКА

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил интерес клуба к Адольфо Гайчу из ЦСКА.

«Мы работаем в направлении трансферов, будет как минимум еще один переход в нашу команду.

Что касается Адольфо Гайча, то его аренда в «Оренбург» также возможна, он находится в нашем списке, идет рабочий процесс, пытаемся договориться с агентом футболиста и ЦСКА.

В целом, аргентинский нападающий один из трех наших вариантов. Пока разглашать другие имена не буду, обо всем скоро обязательно узнаете», – сказал Андреев.