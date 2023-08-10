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    • «Интер Майами» расторг контракт с вратарем, который говорил, что клуб не соответствует уровню Месси

    «Интер Майами» расторг контракт с вратарем, который говорил, что клуб не соответствует уровню Месси

    Ник Марсман официально покинул «Интер Майами».

    Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

    В клубе МЛС прекращение сотрудничества объяснили тем, что высокая зарплаты вратаря не соответствует количеству игрового времени.

    В июне 32-летний Марсман говорил, что «Интер Майами» не соответствует уровню Лионеля Месси.

    «Его переход – это здорово, но я не думаю, что наш клуб сейчас к этому готов.

    У нас временный стадион, люди могут просто выходить на поле. Ограждений нет, например», – сказал голкипер два месяца назад.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 10:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5002

      Бомбардиръ 3 часа назад

      То есть ты сам первый несоответствующий на выход ) Промолчал лучше бы.

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