«Интер Майами» расторг контракт с вратарем, который говорил, что клуб не соответствует уровню Месси

Ник Марсман официально покинул «Интер Майами».

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

В клубе МЛС прекращение сотрудничества объяснили тем, что высокая зарплаты вратаря не соответствует количеству игрового времени.

В июне 32-летний Марсман говорил, что «Интер Майами» не соответствует уровню Лионеля Месси.

«Его переход – это здорово, но я не думаю, что наш клуб сейчас к этому готов.

У нас временный стадион, люди могут просто выходить на поле. Ограждений нет, например», – сказал голкипер два месяца назад.