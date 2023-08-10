«Интер Майами» расторг контракт с вратарем, который говорил, что клуб не соответствует уровню Месси

То есть ты сам первый несоответствующий на выход ) Промолчал лучше бы.
Ник Марсман официально покинул «Интер Майами».
Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
В клубе МЛС прекращение сотрудничества объяснили тем, что высокая зарплаты вратаря не соответствует количеству игрового времени.
В июне 32-летний Марсман говорил, что «Интер Майами» не соответствует уровню Лионеля Месси.
«Его переход – это здорово, но я не думаю, что наш клуб сейчас к этому готов.
У нас временный стадион, люди могут просто выходить на поле. Ограждений нет, например», – сказал голкипер два месяца назад.