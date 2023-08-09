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    • Мостовой раскритиковал Абаскаля: «Как он научит «Спартак» играть надеждно, если сам не играл»

    Мостовой раскритиковал Абаскаля: «Как он научит «Спартак» играть надеждно, если сам не играл»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой вновь раскритиковал главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля после матча с «Пари НН» (5:4) в Кубке.

    «Спартак» в атаке понравился. Вышел Промес во втором тайме и сделал разницу. Если бы у Юрана был такой футболист, то все было бы иначе, но «Пари НН» не может позволить себе таких футболистов.

    Сейчас все возвышают Абаскаля, но они пропускают четыре гола от команды без звезд. «Спартак» так и будет плохо играть в обороне.

    Как Абаскаль их научит играть надежно, если сам никогда не играл?. Они зарабатывают деньги: он и его десять помощников», – сказал Мостовой.

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    Источник: Legalbet

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    09.08.2023 18:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4781

      Oldtrafford83 6 часов назад

      Сань, напиши Жозе, спроси как такое возможно))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3733

      АртурZaСМ 6 часов назад

      Да ты за...л уже со своей черной завистью. Из когда-то классного игрока превратился в посмешище...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19268

      NewLife 16 часов назад

      Как может Маск изобретать и запускать ракеты в космос, если сам не летал ? Также как наш министр обороны может командовать войсками, хотя сам не служил)))) Мост, ты уже надоел со своим комплексом лузера.
      Вот Федотов играл и научил по-твоему коней сливать Fuckелу 0:2. Ты еще не понял Мост, что ты псих и дурак.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2108

      almanev 16 часов назад

      Бредит Саша. Игра в атаке ему понравилась, но её ставил видимо не Абаскаль, потому что Абаскаль не играл, и научить ничему не может

      3
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      Рейтинг: +1378

      rac531 17 часов назад

      А чему научили алкаши Аленичев, Титов и Ананко?)))
      А они в футбол поигрывали))))

      3
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      Рейтинг: +11301

      ivany4 17 часов назад

      Это уже напоминает паранойю!
      Не завидую я клубу который возьмет его тренером.

      2
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      Рейтинг: +2396

      kvm 17 часов назад

      Мостовой: «Возьмите меня - я играл»

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      k611 19 часов назад

      Когда сам как тренер чего-нибудь добьётся, тогда и пусть критикует, а сейчас это просто "ля ля тополя".

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