Мостовой раскритиковал Абаскаля: «Как он научит «Спартак» играть надеждно, если сам не играл»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой вновь раскритиковал главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля после матча с «Пари НН» (5:4) в Кубке.

«Спартак» в атаке понравился. Вышел Промес во втором тайме и сделал разницу. Если бы у Юрана был такой футболист, то все было бы иначе, но «Пари НН» не может позволить себе таких футболистов.

Сейчас все возвышают Абаскаля, но они пропускают четыре гола от команды без звезд. «Спартак» так и будет плохо играть в обороне.

Как Абаскаль их научит играть надежно, если сам никогда не играл?. Они зарабатывают деньги: он и его десять помощников», – сказал Мостовой.