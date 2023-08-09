Семин рассказал, при каком условии «Спартак» будет бороться за чемпионство

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру «Спартака» в начале сезона.

«Спартак» сделал хорошие трансферы. Бонгонда и Медина – игроки с серьезным потенциалом.

Думаю, если команда хорошо проведет подготовительный этап ко второй части сезона, то она будет бороться за чемпионское звание», – сказал Семин.