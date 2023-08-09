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    • Семин рассказал, при каком условии «Спартак» будет бороться за чемпионство

    Семин рассказал, при каком условии «Спартак» будет бороться за чемпионство

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру «Спартака» в начале сезона.

    «Спартак» сделал хорошие трансферы. Бонгонда и Медина – игроки с серьезным потенциалом.

    Думаю, если команда хорошо проведет подготовительный этап ко второй части сезона, то она будет бороться за чемпионское звание», – сказал Семин.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ и кубковой группе.
    • Московский клуб впервые в истории выиграл 5 матчей на старте сезона.
    • Впереди у команды матч 4-го тура РПЛ против «Урала» (11 августа).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2023 15:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34170

      oyabun 21 час назад

      Главное условие - наладить нормальную игру в обороне. Без этого нечего и мечтать о Чемпионстве.

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