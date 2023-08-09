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    У Дзюбы проблемы со здоровьем

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил о проблемах со здоровьем у форварда команды Артема Дзюбы.

    • Игрок пропустил накануне кубковый матч против «Рубина» (1:0).
    • Дзюба травмировался в последнем матче РПЛ против ЦСКА (1:4).
    • Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

    «Есть определeнные проблемы со здоровьем, Артeм их решает, медицинский штаб работает над этим. Мы очень надеемся, что в скором времени Дзюба приступит к работе с командой и будет помогать нам в рамках чемпионата», – сказал Галактионов.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    09.08.2023 12:02
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11

      Aндрей-кадулин-google 19 часов назад

      Письку натер

      0
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      Рейтинг: +398

      RedMaksim97 20 часов назад

      Что так?

      0
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      Рейтинг: +5041

      Эном айс 20 часов назад

      Мэй би реабилитация после удаления двух нижних рёбер..

      1
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      Рейтинг: +14

      Михаил-Галин-vkontakte 21 час назад

      С головой у него проблемы...

      0
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      Рейтинг: +1200

      SuperNils 23 часа назад

      Ха-ха, понеслись шутки про дрочку. Зюба войдёт в историю не как футболист, а как клоун-дрочер.

      0
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      Рейтинг: +447

      лошадка35 23 часа назад

      Ждём новых видосов с лечением Дзюбиньо)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3661

      FRZZ 23 часа назад

      Новый , улучшенный контракт уже подписан, теперь можно полежать на больничном. Солдат спит, служба идёт, деньги капают...

      1
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      Рейтинг: +19268

      NewLife 23 часа назад

      Стал плохим танцором после ручных забав ?

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      Рейтинг: +2498

      jek718875 9 августа, 13:35

      Всё, кобзда паровозу

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      Рейтинг: +8537

      nik55 9 августа, 13:21

      с дерева начали сыпаться опилки

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