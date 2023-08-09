У Дзюбы проблемы со здоровьем

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил о проблемах со здоровьем у форварда команды Артема Дзюбы.

Игрок пропустил накануне кубковый матч против «Рубина» (1:0).

Дзюба травмировался в последнем матче РПЛ против ЦСКА (1:4).

Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

«Есть определeнные проблемы со здоровьем, Артeм их решает, медицинский штаб работает над этим. Мы очень надеемся, что в скором времени Дзюба приступит к работе с командой и будет помогать нам в рамках чемпионата», – сказал Галактионов.

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