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    • Мантуан: «Как бы «Спартак» ни усиливался, «Зенит» все равно победит»

    Мантуан: «Как бы «Спартак» ни усиливался, «Зенит» все равно победит»

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о противостоянии со «Спартаком».

    – Прилично усиливается «Спартак» – ожидаешь от них серьезного сопротивления в этом году?

    – Как и все годы, «Спартак» будет навязывать нам борьбу. Но мы верим в свои силы. Стараемся не терять уверенности. Думаю, как бы «Спартак» ни усиливался, мы сможем показать свой максимум и все равно победить.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • «Зенит» отстает на 5 очков.
    • Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    09.08.2023 10:35
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +218

      Клубничный 17 часов назад

      Позор ромбику!!!

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      Рейтинг: +68616

      portero 21 час назад

      И что же этот Мантаун показывает, что решил что у него нет соперников????
      Вся надежда на алкаша Вендела!!!!
      Ладно бы Халка вернули, он бы хоть по воротам бил....

      0
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      Рейтинг: +6300

      ySS 21 час назад

      Не кажи гоп)

      0
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      Рейтинг: +5733

      neim 22 часа назад

      В свете последних событий - слишком самоуверенное утверждение. Показать-то вы может и покажете, только вот что, вопрос пока открытый.
      Даже сам Сергей Богданович пока молчит почему-то, как рыба об лед, а уж другим "показальщикам" надо бы по осторожней выражовываться ))).

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      Рейтинг: +548

      Айболид 22 часа назад

      Вот это выхлоп от диарейной свЕнофермы ))) Как у их прикипело то .Анижчимпиёныуже . Не проигрывают вааще никому . пока .

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      Рейтинг: +8537

      nik55 9 августа, 13:19

      будут драть вас еще не один раз

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      Рейтинг: +2738

      serglider 9 августа, 13:10

      Собственно все закономерно! Главного зенитовского бомбардира, который делал разницу, продали и... забивать уже некому))) Остались подносчики "снарядов" и откровенные "поленья" в защите! Если не прикупят забивного форварда, то так и будут болтаться как фекалии в прорубе вместе с Спартачами, Локо и Конями... Кто из них в итоге всплывет на первое место - пока неизвестно. Традиционно осенью будет игровой спад у Коней, у спартачей пол команды в лазатете и на карточках, а Локо уже сейчас "штормит"...

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      Рейтинг: +8129

      Томик 9 августа, 13:08

      Готовьтесь к игре с "Факелом". Для начала там покажите себя.

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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 9 августа, 12:12

      Само собой, получат свини на щам!

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      Рейтинг: +1573

      вальтер79 9 августа, 11:55

      да уж ребята с такой обороной как у вашего спартака пойдут соперники посильнее и капец вам будет))))

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      Рейтинг: +218

      Клубничный > вальтер79 13 часов назад

      Дырявый спартак, дырявый!

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