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  • Мантуан: «Как бы «Спартак» ни усиливался, «Зенит» все равно победит»

Мантуан: «Как бы «Спартак» ни усиливался, «Зенит» все равно победит»

9 августа 2023, 10:35
15

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о противостоянии со «Спартаком».

– Прилично усиливается «Спартак» – ожидаешь от них серьезного сопротивления в этом году?

– Как и все годы, «Спартак» будет навязывать нам борьбу. Но мы верим в свои силы. Стараемся не терять уверенности. Думаю, как бы «Спартак» ни усиливался, мы сможем показать свой максимум и все равно победить.

  • «Спартак» лидирует в РПЛ.
  • «Зенит» отстает на 5 очков.
  • Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Спартак Мантуан Густаво
Комментарии (15)
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NewLife
1691568738
Это тебе Дюков по секрету сказал ?
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"supermax"
1691569472
самое сложно после таких заявлений не обосраться
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Krics
1691570118
Цыплят по осени считают,ихмо.
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SLADE2019
1691570533
Промежуточный результат противостояния недолго ждать осталось.
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Kollljan
1691570700
А кого Спартак победил? Двух дебютантов РПЛ и еще парочку из низов турнирной таблицы. Пропустив при этом кучу голов. В начале прошлого сезона было аналогично, а результат в итоге какой?
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вальтер79
1691571356
да уж ребята с такой обороной как у вашего спартака пойдут соперники посильнее и капец вам будет))))
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paracetamol
1691572348
Само собой, получат свини на щам!
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nik55
1691576395
будут драть вас еще не один раз
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neim
1691585130
В свете последних событий - слишком самоуверенное утверждение. Показать-то вы может и покажете, только вот что, вопрос пока открытый. Даже сам Сергей Богданович пока молчит почему-то, как рыба об лед, а уж другим "показальщикам" надо бы по осторожней выражовываться ))).
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portero
1691589353
И что же этот Мантаун показывает, что решил что у него нет соперников???? Вся надежда на алкаша Вендела!!!! Ладно бы Халка вернули, он бы хоть по воротам бил....
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