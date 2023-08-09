Мантуан: «Как бы «Спартак» ни усиливался, «Зенит» все равно победит»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о противостоянии со «Спартаком».

– Прилично усиливается «Спартак» – ожидаешь от них серьезного сопротивления в этом году?

– Как и все годы, «Спартак» будет навязывать нам борьбу. Но мы верим в свои силы. Стараемся не терять уверенности. Думаю, как бы «Спартак» ни усиливался, мы сможем показать свой максимум и все равно победить.