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  • Губерниев сравнил матч «Спартак» – «Пари НН» с дворовым футболом

Губерниев сравнил матч «Спартак» – «Пари НН» с дворовым футболом

9 августа 2023, 09:22
11

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от кубкового матча «Спартак» – «Пари НН» (5:4).

«А пока на спартаковской улице без перемен. Так примерно во дворе играют. Кто посильнее – в атаку! Кто не умеет – тоже в атаку, но вторым темпом.

Но, если серьезно, «Спартаку» срочно нужен центральный защитник. А лучше два! Любой навес – и пожар обеспечен», – написал журналист.

  • «Спартак» уступал по ходу матча с «Пари НН».
  • Москвичи лидируют в РПЛ и кубковой группе.
  • Впереди у «Спартака» матч с «Уралом» (11 августа).

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Спартак Губерниев Дмитрий
Комментарии (11)
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nik55
1691565019
одно слово --дятел
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DOCTOR PENALTY
1691565436
Гоцука пусть купят у Нижнего, он вчера уже сыграл за нас. )))
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Garrincha58
1691566163
этому комметаторишке лишь бы кого покритиковать
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NewLife
1691567017
Спартак проиграл вчера почти все верховые мячи в своей штрафной. Сначала была эйфория от результата, а теперь время подумать, что нужен рослый парень в защите.
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SLADE2019
1691570889
Я признаться, забыл как выглядит дворовой футбол. Перестали в наших дворах играть в него. Губерниев видимо знает такие дворы. А то, что Спартаку хорошие, а значит умеющие играть на втором этаже ЦЗ нужны, вот уж Америку открыл.
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НикКин
1691582296
Так у нас и есть рфс дворовый футбол если это вообще можно на звать футболом
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Риш
1691584622
Губерниев иди комментируй свой биатлон и лыжные гонки, не ху.. соваться в футбол оле. ь
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SPACE TRUCKIN
1691602692
лучше такой дворовой футбол с обилием голов,чем остальные матчи унылого тура с результатом 1:0...
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odessakmv
1691611191
ВАС Х.З. играют по 0-0... плохо; играют 5-4 (это конечно перебор)... еще хуже.... Такое ощущение, что некоторым типа экспертам/журнашлистам: лишь бы пернуть
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