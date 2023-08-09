Губерниев сравнил матч «Спартак» – «Пари НН» с дворовым футболом

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от кубкового матча «Спартак» – «Пари НН» (5:4).
«А пока на спартаковской улице без перемен. Так примерно во дворе играют. Кто посильнее – в атаку! Кто не умеет – тоже в атаку, но вторым темпом.
Но, если серьезно, «Спартаку» срочно нужен центральный защитник. А лучше два! Любой навес – и пожар обеспечен», – написал журналист.
- «Спартак» уступал по ходу матча с «Пари НН».
- Москвичи лидируют в РПЛ и кубковой группе.
- Впереди у «Спартака» матч с «Уралом» (11 августа).
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева