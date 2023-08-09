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    • Губерниев сравнил матч «Спартак» – «Пари НН» с дворовым футболом

    Губерниев сравнил матч «Спартак» – «Пари НН» с дворовым футболом

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от кубкового матча «Спартак» – «Пари НН» (5:4).

    «А пока на спартаковской улице без перемен. Так примерно во дворе играют. Кто посильнее – в атаку! Кто не умеет – тоже в атаку, но вторым темпом.

    Но, если серьезно, «Спартаку» срочно нужен центральный защитник. А лучше два! Любой навес – и пожар обеспечен», – написал журналист.

    • «Спартак» уступал по ходу матча с «Пари НН».
    • Москвичи лидируют в РПЛ и кубковой группе.
    • Впереди у «Спартака» матч с «Уралом» (11 августа).

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    09.08.2023 09:22
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +350

      odessakmv 15 часов назад

      ВАС Х.З. играют по 0-0... плохо; играют 5-4 (это конечно перебор)... еще хуже.... Такое ощущение, что некоторым типа экспертам/журнашлистам: лишь бы пернуть

      1
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      Рейтинг: +5638

      SPACE TRUCKIN 17 часов назад

      лучше такой дворовой футбол с обилием голов,чем остальные матчи унылого тура с результатом 1:0...

      1
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      Рейтинг: +40

      Риш 22 часа назад

      Губерниев иди комментируй свой биатлон и лыжные гонки, не ху.. соваться в футбол оле. ь

      0
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      Рейтинг: +637

      НикКин 23 часа назад

      Так у нас и есть рфс дворовый футбол если это вообще можно на звать футболом

      0
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      Рейтинг: +1394

      SLADE2019 9 августа, 11:48

      Я признаться, забыл как выглядит дворовой футбол. Перестали в наших дворах играть в него. Губерниев видимо знает такие дворы. А то, что Спартаку хорошие, а значит умеющие играть на втором этаже ЦЗ нужны, вот уж Америку открыл.

      1
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      Рейтинг: +3523

      ПалкоВводецъ (returned) 9 августа, 11:18

      Срамтак как всегда с дырищей в обороне. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +350

      odessakmv > ПалкоВводецъ (returned) 14 часов назад

      ну кто-то сегодня тоже пофеерил

      0
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      Рейтинг: +1378

      rac531 9 августа, 10:47

      Рожденный на помойке и воспитывавшийся во дворах Губерниев не мог не стать тонким ценителем всего и вся)

      3
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      Рейтинг: +7186

      mamba9090909 > rac531 9 августа, 10:58

      Ты не прав. Рождённый в подмосковной деревушке, он как раз хорошо разбирается в тонкостях свинарников.

      4
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      Рейтинг: +19268

      NewLife 9 августа, 10:43

      Спартак проиграл вчера почти все верховые мячи в своей штрафной. Сначала была эйфория от результата, а теперь время подумать, что нужен рослый парень в защите.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 9 августа, 10:29

      этому комметаторишке лишь бы кого покритиковать

      2
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      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 9 августа, 10:17

      Гоцука пусть купят у Нижнего, он вчера уже сыграл за нас. )))

      2
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