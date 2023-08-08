Кейн готов остаться в «Тоттенхэме» по двум причинам: у него 0 трофеев к 30 годам

Нападающий Гарри Кейн, скорее всего, не покинет «Тоттенхэм» этим летом.
30-летний футболист готов остаться в лондонском клубе по двум причинам.
Англичанин не хочет заниматься трансферными вопросами после старта сезона АПЛ. Также ему нравится работать под руководством нового тренера Анге Постекоглу.
- Кейна пыталась купить «Бавария», предлагавшая за него 100 миллионов евро.
- Через год форвард станет свободным агентом, если не продлит контракт с «Тоттенхэмом».
- У него нет ни одного трофея за карьеру.
Источник: Evening Standard