Кейн готов остаться в «Тоттенхэме» по двум причинам: у него 0 трофеев к 30 годам

Нападающий Гарри Кейн, скорее всего, не покинет «Тоттенхэм» этим летом.

30-летний футболист готов остаться в лондонском клубе по двум причинам.

Англичанин не хочет заниматься трансферными вопросами после старта сезона АПЛ. Также ему нравится работать под руководством нового тренера Анге Постекоглу.