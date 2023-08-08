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    • Кейн готов остаться в «Тоттенхэме» по двум причинам: у него 0 трофеев к 30 годам

    Кейн готов остаться в «Тоттенхэме» по двум причинам: у него 0 трофеев к 30 годам

    Нападающий Гарри Кейн, скорее всего, не покинет «Тоттенхэм» этим летом.

    30-летний футболист готов остаться в лондонском клубе по двум причинам.

    Англичанин не хочет заниматься трансферными вопросами после старта сезона АПЛ. Также ему нравится работать под руководством нового тренера Анге Постекоглу.

    • Кейна пыталась купить «Бавария», предлагавшая за него 100 миллионов евро.
    • Через год форвард станет свободным агентом, если не продлит контракт с «Тоттенхэмом».
    • У него нет ни одного трофея за карьеру.

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    Источник: Evening Standard

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    08.08.2023 14:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2075

      Fialet 8 августа, 19:45

      По одной причине - за такие деньги нахер никому не нужен.

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      Рейтинг: +5691

      fakeid 8 августа, 14:44

      в баварии уж точно получил хотя бы 1 из 4х трофеев. а так получается федун какой-то (нольтрофеич прозвище).

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      Рейтинг: +1827

      Таврида 8 августа, 14:37

      "0 трофеев" и "30 годов" как раз хорошие причины, чтобы как можно быстрее свалить из Тоттенхэма в более именитый клуб, который как раз за трофеи и борется.

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