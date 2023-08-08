Слуцкий назвал главную проблему «Локомотива»

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу ЦСКА над «Локомотивом» со счетом 4:1.
«Первые 25 минут матча проходили под преимущество «Локомотива», там было 2,5 момента. ЦСКА терпел, оборонялся. Затем случился пенальти, когда Самошников совершил необязательный фол, и, собственно говоря, всe.
Нельзя с такой парой защитников, как у «Локомотива», причeм в разных сочетаниях… Нужно иметь хотя бы одного, который управляет обороной», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».
- «Локомотив» занимает 9-е место в РПЛ после 3 туров.
- Клуб набрал 4 очка.
Источник: «Чемпионат»