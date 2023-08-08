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    Слуцкий назвал главную проблему «Локомотива»

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу ЦСКА над «Локомотивом» со счетом 4:1.

    «Первые 25 минут матча проходили под преимущество «Локомотива», там было 2,5 момента. ЦСКА терпел, оборонялся. Затем случился пенальти, когда Самошников совершил необязательный фол, и, собственно говоря, всe.

    Нельзя с такой парой защитников, как у «Локомотива», причeм в разных сочетаниях… Нужно иметь хотя бы одного, который управляет обороной», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

    • «Локомотив» занимает 9-е место в РПЛ после 3 туров.
    • Клуб набрал 4 очка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.08.2023 10:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14844

      Skull_Boy 8 августа, 10:55

      Нет командира в защите вот тебе и дыра, и такая же проблема в Зените и у Спартака, когда нет Джикии

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      Рейтинг: +7182

      Красногорск_Фан 8 августа, 10:51

      Леня - эксперт по футболу. Анекдот дня. Леня эксперт только по тому как отправить Рубин в более низшую лигу. Молчал бы

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      Рейтинг: +14844

      Skull_Boy > Красногорск_Фан 8 августа, 10:53

      Я смотрю ты эсперт, но только почему то явно тупой учитывая, что леги у Рубина уехал как-раз после 24 числа и играл Рубин остаток сезона чуть ли не дублем

      1
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      Рейтинг: +3027

      фанат джигурды > Красногорск_Фан 8 августа, 11:08

      Он эксперт по обсуждению мужеложества в непотребных передачках.

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      Рейтинг: +7182

      Красногорск_Фан > Skull_Boy 8 августа, 12:58

      Фу. Как грубо. Тоже мне острый нашелся. Лестер АПЛ взял не самым сильным составом. И это тренерская заслуга. Леонид команду развалил. Считаешь иначе не груби.

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      Рейтинг: +14844

      Skull_Boy > Красногорск_Фан 8 августа, 13:14

      Шмейхель, Морган, Чилвел, Марез, Варди и т.д., ты идиот

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