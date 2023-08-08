Моуринью рассказал, как Абрамович делал трансферы в «Челси»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о совместной работе с экс-владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

«Один президент сказал мне: «Ты разбираешься в футболе, а я – в цифрах». Это был Абрамович. «Если тебе нужен этот игрок, ты его получишь», – сказал он мне. Это был Эссьен. «Лион» хотел аморальную сумму, но он подписал его.

Когда у тебя есть такая привилегия, ты можешь решать, как играть, и искать альтернативы. Если нет, то приходится приспосабливаться», – цитирует Моуринью Corriere dello Sport.