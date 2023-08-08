Моуринью рассказал, как Абрамович делал трансферы в «Челси»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о совместной работе с экс-владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.
«Один президент сказал мне: «Ты разбираешься в футболе, а я – в цифрах». Это был Абрамович. «Если тебе нужен этот игрок, ты его получишь», – сказал он мне. Это был Эссьен. «Лион» хотел аморальную сумму, но он подписал его.
Когда у тебя есть такая привилегия, ты можешь решать, как играть, и искать альтернативы. Если нет, то приходится приспосабливаться», – цитирует Моуринью Corriere dello Sport.
- Абрамович в прошлом году продал «Челси» Тодду Боули.
- Он был вынужден продать клуб из-за санкций.
- При Абрамовиче лондонцы брали Лигу чемпионов, АПЛ.
Источник: «Чемпионат»