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    • Моуринью рассказал, как Абрамович делал трансферы в «Челси»

    Моуринью рассказал, как Абрамович делал трансферы в «Челси»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о совместной работе с экс-владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

    «Один президент сказал мне: «Ты разбираешься в футболе, а я – в цифрах». Это был Абрамович. «Если тебе нужен этот игрок, ты его получишь», – сказал он мне. Это был Эссьен. «Лион» хотел аморальную сумму, но он подписал его.

    Когда у тебя есть такая привилегия, ты можешь решать, как играть, и искать альтернативы. Если нет, то приходится приспосабливаться», – цитирует Моуринью Corriere dello Sport.

    • Абрамович в прошлом году продал «Челси» Тодду Боули.
    • Он был вынужден продать клуб из-за санкций.
    • При Абрамовиче лондонцы брали Лигу чемпионов, АПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.08.2023 08:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 8 августа, 09:29

      Представляю что подумали тренеры второй лиги, прочитав эти строки. ""**

      0
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      ...
      Рейтинг: +14844

      Skull_Boy > DOCTOR PENALTY 8 августа, 11:00

      Тренеры второй лиги по классу мастерства представляют учителя физры из школы, где ассистент его трудовик и девственник географ

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