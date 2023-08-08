«Это большая переплата»: Слуцкий – о новичке «Спартака»

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о новичке «Спартака» Олеге Рябчуке.

«Я видел много его матчей в «Олимпиакосе». Качественный игрок. Это очень качественный игрок, но это всe равно не Дуглас Сантос. Это, условно, Караваев. Айртон? Нет, Айртон поярче в атаке, намного поярче.

У Рябчука хороший кросс, он работоспособный, может бесконечно втыкаться, но Айртон ярче в атаке, намного ярче. 6 миллионов – это большая переплата за Рябчука», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Live».