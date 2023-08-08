Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Это большая переплата»: Слуцкий – о новичке «Спартака»

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о новичке «Спартака» Олеге Рябчуке.

    «Я видел много его матчей в «Олимпиакосе». Качественный игрок. Это очень качественный игрок, но это всe равно не Дуглас Сантос. Это, условно, Караваев. Айртон? Нет, Айртон поярче в атаке, намного поярче.

    У Рябчука хороший кросс, он работоспособный, может бесконечно втыкаться, но Айртон ярче в атаке, намного ярче. 6 миллионов – это большая переплата за Рябчука», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Live».

    • 25-летний Рябчук – левый защитник.
    • Он перешел из «Олимпиакоса», за который выступал с января 2021 года: 120 матчей, 3 гола, 10 ассистов.
    • Со «Спартаком» игрок заключил контракт на 3 сезона.

    Новости по теме
    Рябчук высказался о дебюте в «Спартаке» 2
    Абаскаль объяснил, зачем подписал Рябчука в «Спартак»
    В «Спартаке» объяснили, почему Рябчука заявили в РПЛ как португальца 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2023 07:32
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1125

      k611 8 августа, 13:49

      Время покажет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11299

      ivany4 8 августа, 10:40

      Каждый видит только то, что он видит.
      Айртон ярче в атаке? Вопросом на вопрос. А сколько у него привозов после "ярких" атак?
      Думаю что Абаскаль ищет варианты смены схемы игры по ходу матча. Сейчас игроков середины поля и нападающих вполне достаточно. Причем есть вариативность игроков. Будем посмотреть, зачем и кто приходит в команду, и как тренер будет их использовать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15716

      Алексей З 8 августа, 10:38

      Ну не секрет , чтобы заманить в подсанкционную Россию игрока , приходится переплачивать и не только Спартаку.
      О качестве игрока надо говорить после игр. О Ренане как соловьи с матч-тв пели , а на выходе пока полный пшик.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30654

      JTherry 8 августа, 09:53

      каков Рябчук на поле и каковы его профессиональные навыки в обороне, скоро сами увидим, мнение никому не нужного "шоумена" никому не интересно...) сейчас только конеферма не "переплачивает", потому что платить нечем, продает игроков, чтобы штаны поддержать...))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102262

      zigbert 8 августа, 09:45

      Не такая уж и большая переплата. Лишь бы это было усиление Спартака в обороне.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 8 августа, 09:37

      К сожалению, у нас сейчас всё с большой переплатой.(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2436

      Болотоход 8 августа, 09:12

      иди дергай леня у дзюбы лучше))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19268

      NewLife 8 августа, 09:08

      Этот квнщик свое уже оттренировал и доказал, что его мнение это мнение диванного эксперта.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8537

      nik55 8 августа, 08:37

      нашли у кого спрашивать ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA > nik55 8 августа, 08:50

      Когда ты говоришь о ценах на игроков Зенита , тоже знай что и твоё мнение точно никому не интересно и ты ничего не знаешь . А Слуцкий хотя бы тренер хоть и бывший и в футболе знает больше чем ты

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 