«Это большая переплата»: Слуцкий – о новичке «Спартака»

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о новичке «Спартака» Олеге Рябчуке.
«Я видел много его матчей в «Олимпиакосе». Качественный игрок. Это очень качественный игрок, но это всe равно не Дуглас Сантос. Это, условно, Караваев. Айртон? Нет, Айртон поярче в атаке, намного поярче.
У Рябчука хороший кросс, он работоспособный, может бесконечно втыкаться, но Айртон ярче в атаке, намного ярче. 6 миллионов – это большая переплата за Рябчука», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Live».
- 25-летний Рябчук – левый защитник.
- Он перешел из «Олимпиакоса», за который выступал с января 2021 года: 120 матчей, 3 гола, 10 ассистов.
- Со «Спартаком» игрок заключил контракт на 3 сезона.
Источник: «Чемпионат»