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    • Прогнозы и коэффициенты на матч ЦСКА – «Сочи» бесплатно: 4 тур РПЛ, 13 августа 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч ЦСКА – «Сочи» бесплатно: 4 тур РПЛ, 13 августа 2023

    ЦСКА и «Сочи» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 13 августа в 20:00 по московскому времени.

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    Пять последних очных матчей:

    • четыре победы ЦСКА
    • один раз выиграл «Сочи»

    Магия ЦСКА состоит в том, что Владимир Федотов умеет действовать (и делать это эффектно), даже при минимальном подборе игроков. Во что это проявляется – мы все видели на примере встречи с «Локомотивом». Плюс сейчас в очевидно отличной форме находится Федор Чалов – когда это случается, то он хорош как в роли бомбардира, так и в роли плеймейкера.

    «Сочи» обыграл на старте «Балтику», но потом дважды проиграл сильным соперникам – «Краснодару» и «Ахмату». Будет ли повторение неудачи в мате с ЦСКА? Кажется, да.

    Коэффициенты:

    • победа ЦСКА – 1.61
    • ничья – 4.20
    • победа Сочи – 6.00

    Прогноз на матч: победа ЦСКА

    Где смотреть матч ЦСКА – Факел

    Источник: «Бомбардир»

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    08.08.2023 03:06
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