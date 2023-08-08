ЦСКА и «Сочи» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 13 августа в 20:00 по московскому времени.

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Пять последних очных матчей:

четыре победы ЦСКА

один раз выиграл «Сочи»

Магия ЦСКА состоит в том, что Владимир Федотов умеет действовать (и делать это эффектно), даже при минимальном подборе игроков. Во что это проявляется – мы все видели на примере встречи с «Локомотивом». Плюс сейчас в очевидно отличной форме находится Федор Чалов – когда это случается, то он хорош как в роли бомбардира, так и в роли плеймейкера.

«Сочи» обыграл на старте «Балтику», но потом дважды проиграл сильным соперникам – «Краснодару» и «Ахмату». Будет ли повторение неудачи в мате с ЦСКА? Кажется, да.

Коэффициенты:

победа ЦСКА – 1.61

ничья – 4.20

победа Сочи – 6.00

Прогноз на матч: победа ЦСКА

Где смотреть матч ЦСКА – Факел