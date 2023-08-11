ЦСКА и «Сочи» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 13 августа в 20:00 по московскому времени.
Пять последних очных матчей:
- четыре победы ЦСКА
- один раз выиграл «Сочи»
ЦСКА – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:
- победа ЦСКА – 1.61
- ничья – 4.20
- победа Сочи – 6.00
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – Сочи
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».
Прогноз на матч ЦСКА – Факел
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Источник: «Бомбардир»