ЦСКА и «Сочи» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 13 августа в 20:00 по московскому времени.

Пять последних очных матчей:

четыре победы ЦСКА

один раз выиграл «Сочи»

ЦСКА – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа ЦСКА – 1.61

ничья – 4.20

победа Сочи – 6.00

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – Сочи

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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