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    • Где смотреть матч ЦСКА – «Сочи» бесплатно: 4 тур РПЛ, 13 августа 2023

    Где смотреть матч ЦСКА – «Сочи» бесплатно: 4 тур РПЛ, 13 августа 2023

    ЦСКА и «Сочи» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 13 августа в 20:00 по московскому времени.

    Пять последних очных матчей:

    • четыре победы ЦСКА
    • один раз выиграл «Сочи»

    ЦСКА – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

    • победа ЦСКА – 1.61
    • ничья – 4.20
    • победа Сочи – 6.00

    Прогноз на матч ЦСКА – Факел

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    Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – Сочи

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Источник: «Бомбардир»

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    08.08.2023 01:25
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