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    • Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин» бесплатно: 4 тур РПЛ, 12 августа 2023

    Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин» бесплатно: 4 тур РПЛ, 12 августа 2023

    «Ростов» и «Рубин» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» 12 августа в 20:00 по московскому времени.

    Пять последних очных матчей:

    • четыре победы «Ростова»
    • один раз выиграл «Рубин»

    «Ростов» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

    • победа «Ростова» – 2.20
    • ничья – 3.50
    • победа «Рубина» – 3.40

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ростов – Рубин

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Ставьте на победителя матча со специальным бонусом в 17000 рублей!

    Источник: «Бомбардир»

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    08.08.2023 01:00
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