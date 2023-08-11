«Ростов» и «Рубин» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» 12 августа в 20:00 по московскому времени.
Пять последних очных матчей:
- четыре победы «Ростова»
- один раз выиграл «Рубин»
«Ростов» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:
- победа «Ростова» – 2.20
- ничья – 3.50
- победа «Рубина» – 3.40
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ростов – Рубин
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»