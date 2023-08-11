«Ростов» и «Рубин» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» 12 августа в 20:00 по московскому времени.

Пять последних очных матчей:

четыре победы «Ростова»

один раз выиграл «Рубин»

«Ростов» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Ростова» – 2.20

ничья – 3.50

победа «Рубина» – 3.40

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ростов – Рубин

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».