Уткин ответил Нагучеву: «Вот же сука. Знал бы – в жизни на работу не взял!»

Журналист Василий Уткин прокомментировал пост Романа Нагучева о комментаторах.

«Одной из главных традиций футбола всегда будет одна: как только у команды начинается череда неудач, в ней обязательно будет виноват какой-нибудь комментатор.

Как же это безызбежно предсказуемо скучно. Ну почему именно комментатор? Почему, не электрик стадиона? Не маскот? Ну должна же быть какая-то новая версия…

Помню, как долго не мог победить в FIFA 07, во всем винил Уткина и Соловьева и пытался скачать пак с нейтральными комментаторами», – написал Нагучев в телеграме.

«Вот же сука. Знал бы – в жизни на работу не взял!» – сказал Уткин.

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