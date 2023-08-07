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    • Уткин ответил Нагучеву: «Вот же сука. Знал бы – в жизни на работу не взял!»

    Уткин ответил Нагучеву: «Вот же сука. Знал бы – в жизни на работу не взял!»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал пост Романа Нагучева о комментаторах.

    «Одной из главных традиций футбола всегда будет одна: как только у команды начинается череда неудач, в ней обязательно будет виноват какой-нибудь комментатор.

    Как же это безызбежно предсказуемо скучно. Ну почему именно комментатор? Почему, не электрик стадиона? Не маскот? Ну должна же быть какая-то новая версия…

    Помню, как долго не мог победить в FIFA 07, во всем винил Уткина и Соловьева и пытался скачать пак с нейтральными комментаторами», – написал Нагучев в телеграме.

    «Вот же сука. Знал бы – в жизни на работу не взял!» – сказал Уткин.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    07.08.2023 18:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1376

      rac531 7 августа, 20:31

      А вот здесь Уткин АБСОЛЮТНО ПРАВ)

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