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Эшуорт объяснил, зачем «Спартак» подписал Рябчука

7 августа 2023, 16:52
1

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт прокомментировал переход защитника Олега Рябчука в московский клуб.

«Олег – очень опытный футболист, который играл в Греции на топовом уровне на глазах одних из самых страстных фанатов, поэтому умеет справляться с давлением.

Мы искали именно левоногого левого защитника, и Рябчук, который умеет здорово обороняться, нам подходит. Очень рады подписанию Олега и желаем ему успехов в «Спартаке»!» – сказал Эшуорт.

  • 25-летний Рябчук – левый защитник.
  • Он перешел из «Олимпиакоса», за который выступал с января 2021 года: 120 матчей, 3 гола, 10 ассистов.
  • Со «Спартаком» игрок заключил контракт на 3 сезона.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Рябчук Олег
Комментарии (1)
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zigbert
1691480138
Ждем подтверждения слов Эшуорта.
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