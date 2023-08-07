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    Эшуорт объяснил, зачем «Спартак» подписал Рябчука

    Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт прокомментировал переход защитника Олега Рябчука в московский клуб.

    «Олег – очень опытный футболист, который играл в Греции на топовом уровне на глазах одних из самых страстных фанатов, поэтому умеет справляться с давлением.

    Мы искали именно левоногого левого защитника, и Рябчук, который умеет здорово обороняться, нам подходит. Очень рады подписанию Олега и желаем ему успехов в «Спартаке»!» – сказал Эшуорт.

    • 25-летний Рябчук – левый защитник.
    • Он перешел из «Олимпиакоса», за который выступал с января 2021 года: 120 матчей, 3 гола, 10 ассистов.
    • Со «Спартаком» игрок заключил контракт на 3 сезона.

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    Источник: ТАСС

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    07.08.2023 16:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102262

      zigbert 8 августа, 10:35

      Ждем подтверждения слов Эшуорта.

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