Эшуорт объяснил, зачем «Спартак» подписал Рябчука

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт прокомментировал переход защитника Олега Рябчука в московский клуб.

«Олег – очень опытный футболист, который играл в Греции на топовом уровне на глазах одних из самых страстных фанатов, поэтому умеет справляться с давлением.

Мы искали именно левоногого левого защитника, и Рябчук, который умеет здорово обороняться, нам подходит. Очень рады подписанию Олега и желаем ему успехов в «Спартаке»!» – сказал Эшуорт.