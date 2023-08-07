Эшуорт объяснил, зачем «Спартак» подписал Рябчука

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт прокомментировал переход защитника Олега Рябчука в московский клуб.
«Олег – очень опытный футболист, который играл в Греции на топовом уровне на глазах одних из самых страстных фанатов, поэтому умеет справляться с давлением.
Мы искали именно левоногого левого защитника, и Рябчук, который умеет здорово обороняться, нам подходит. Очень рады подписанию Олега и желаем ему успехов в «Спартаке»!» – сказал Эшуорт.
- 25-летний Рябчук – левый защитник.
- Он перешел из «Олимпиакоса», за который выступал с января 2021 года: 120 матчей, 3 гола, 10 ассистов.
- Со «Спартаком» игрок заключил контракт на 3 сезона.
Источник: ТАСС