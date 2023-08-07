Рамуш перейдет в «ПСЖ» по «схеме Мбаппе»

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш близок к трансферу в «ПСЖ».

Клубы устно согласовали условия сделки. Это будет аренда до 2024 года с обязательством выкупа за 65 миллионов евро + 15 миллионов в виде бонусов.

Парижане подпишут форварда по той же схеме, что и Килиана Мбаппе в 2017 году. В обоих случаях это вынужденная мера, связанная с правилами финансового фэйр-плей.

На этой неделе 22-летний португалец пройдет медицинское обследование и заключит контракт с «ПСЖ».