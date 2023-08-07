Рамуш перейдет в «ПСЖ» по «схеме Мбаппе»

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш близок к трансферу в «ПСЖ».
Клубы устно согласовали условия сделки. Это будет аренда до 2024 года с обязательством выкупа за 65 миллионов евро + 15 миллионов в виде бонусов.
Парижане подпишут форварда по той же схеме, что и Килиана Мбаппе в 2017 году. В обоих случаях это вынужденная мера, связанная с правилами финансового фэйр-плей.
На этой неделе 22-летний португалец пройдет медицинское обследование и заключит контракт с «ПСЖ».
- В прошлом сезоне Рамуш забил 27 голов и сделал 12 ассистов в 47 матчах.
- Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
- В прошлом году в сеть попали кадры, как Рамуш мастурбирует.
Источник: твиттер Фабрицио Романо