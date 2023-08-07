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    Рамуш перейдет в «ПСЖ» по «схеме Мбаппе»

    Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш близок к трансферу в «ПСЖ».

    Клубы устно согласовали условия сделки. Это будет аренда до 2024 года с обязательством выкупа за 65 миллионов евро + 15 миллионов в виде бонусов.

    Парижане подпишут форварда по той же схеме, что и Килиана Мбаппе в 2017 году. В обоих случаях это вынужденная мера, связанная с правилами финансового фэйр-плей.

    На этой неделе 22-летний португалец пройдет медицинское обследование и заключит контракт с «ПСЖ».

    • В прошлом сезоне Рамуш забил 27 голов и сделал 12 ассистов в 47 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
    • В прошлом году в сеть попали кадры, как Рамуш мастурбирует.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    07.08.2023 12:25
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