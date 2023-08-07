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    Холанд красиво ответил на свист болельщиков «Арсенала»

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не забил «Арсеналу» в матче за Суперкубок Англии.

    На 64-й минуте норвежца заменили. Фанаты лондонской команды сопровождали его уход с поля свистом.

    В ответ Холанд показал им три пальца. Это намек на то, что «Сити» в прошлом сезоне выиграл требл, в том числе опередив «Арсенал» в АПЛ.

    Фото: твиттер City Xtra

    • Безголевая серия Холанда на клубном уровне достигла 6 матчей.
    • «Манчестер Сити» проиграл Суперкубок «Арсеналу» (1:1, 1:4 по пенальти).

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    Источник: City Xtra

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    07.08.2023 11:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1827

      Таврида 7 августа, 14:18

      Болельщики Арсенала показывали Холанду один палиц - средний, знак победы в Суперкубке над МанСити)

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