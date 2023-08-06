Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Червиченко объяснил, почему не стоит впадать в эйфорию на фоне идеального старта «Спартака»

    Червиченко объяснил, почему не стоит впадать в эйфорию на фоне идеального старта «Спартака»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко дал комментарий по матчу третьего тура РПЛ между «Рубином» и москвичами (1:4).

    • Последний раз москвичи стартовали в РПЛ с 3 побед 10 лет назад при Валерии Карпине.
    • Следующий соперник «Спартака» по РПЛ – «Урал».
    • Москвичи не выигрывали РПЛ с 2017 года.

    «Спартак» абсолютно на классе и уверенно победил «Рубин». Были моменты, когда «Рубин» мог огрызнуться, но было видно, что у «Спартака» всe получается. После третьего гола вообще играли на кураже. «Рубину» повезло, что ещe два мяча не залетели. «Спартак» вчера отлично выступил.

    Можно ли при усилении обороны говорить о конкуренции с «Зенитом» за чемпионство? У «Спартака» оборона продолжает быть проблемной. Покупают Олега Рябчука: не знаю, что это за защитник. Но я бы усмирил эйфорию по поводу старта сезона в РПЛ. На сегодняшний день были обыграны команды нижней части турнирной таблицы. Три команды, которые «Спартак» одолел, на сегодня на троих заработали три очка.

    Ответом на вопрос, будет ли «Спартак» конкурентом «Зениту», станет матч 20-го числа. Очная встреча определит, насколько силeн «Спартак» в этом сезоне. Громить аутсайдеров – это одно дело, а обыгрывать своих прямых конкурентов – совсем другое», – сказал Червиченко.

    Новости по теме
    Божович рассказал, когда его звали в «Спартак»
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме? 1
    «Зенит» испугался неминуемого поражения от «Спартака» и надавил на КДК»: экс-арбитр Савченко – о дисквалификации Барриоса 42
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2023 16:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11745

      "supermax" 6 августа, 18:33

      только тупые журналюги с экспертами впадают тут в эйфорию

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 