Червиченко объяснил, почему не стоит впадать в эйфорию на фоне идеального старта «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко дал комментарий по матчу третьего тура РПЛ между «Рубином» и москвичами (1:4).

Последний раз москвичи стартовали в РПЛ с 3 побед 10 лет назад при Валерии Карпине.

Следующий соперник «Спартака» по РПЛ – «Урал».

Москвичи не выигрывали РПЛ с 2017 года.

«Спартак» абсолютно на классе и уверенно победил «Рубин». Были моменты, когда «Рубин» мог огрызнуться, но было видно, что у «Спартака» всe получается. После третьего гола вообще играли на кураже. «Рубину» повезло, что ещe два мяча не залетели. «Спартак» вчера отлично выступил.

Можно ли при усилении обороны говорить о конкуренции с «Зенитом» за чемпионство? У «Спартака» оборона продолжает быть проблемной. Покупают Олега Рябчука: не знаю, что это за защитник. Но я бы усмирил эйфорию по поводу старта сезона в РПЛ. На сегодняшний день были обыграны команды нижней части турнирной таблицы. Три команды, которые «Спартак» одолел, на сегодня на троих заработали три очка.

Ответом на вопрос, будет ли «Спартак» конкурентом «Зениту», станет матч 20-го числа. Очная встреча определит, насколько силeн «Спартак» в этом сезоне. Громить аутсайдеров – это одно дело, а обыгрывать своих прямых конкурентов – совсем другое», – сказал Червиченко.