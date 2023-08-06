Зарема назвала условие для чемпионства «Спартака»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова видит возможным чемпионство команды в этом сезоне.

У москвичей на старте РПЛ 3 победы подряд.

Такого не было 10 лет.

Спартаковцы не брали РПЛ с 2017 года.

«Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне, если сам об себя не споткнется, как это было в прошлом сезоне, когда красно-белые не только не воспользовались осечками «Зенита», но и преподнесли для ЦСКА на блюдечке второе место и совершенно бездарно вылетели из Кубка.

Однако радует, что все соперники жутко недоукомплектованы. Вспомните «Динамо» Сандро Шварца или «Локомотив» Марко Николича. Сейчас в этих командах слабых мест гораздо больше, чем сильных. Разбалансированность жуткая», – сказала Салихова.