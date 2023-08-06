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    Зарема назвала условие для чемпионства «Спартака»

    Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова видит возможным чемпионство команды в этом сезоне.

    • У москвичей на старте РПЛ 3 победы подряд.
    • Такого не было 10 лет.
    • Спартаковцы не брали РПЛ с 2017 года.

    «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне, если сам об себя не споткнется, как это было в прошлом сезоне, когда красно-белые не только не воспользовались осечками «Зенита», но и преподнесли для ЦСКА на блюдечке второе место и совершенно бездарно вылетели из Кубка.

    Однако радует, что все соперники жутко недоукомплектованы. Вспомните «Динамо» Сандро Шварца или «Локомотив» Марко Николича. Сейчас в этих командах слабых мест гораздо больше, чем сильных. Разбалансированность жуткая», – сказала Салихова.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2023 13:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2396

      kvm 6 августа, 14:58

      На рамку её поставьте - она всё возьмёт...

      1
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      Рейтинг: +3523

      ПалкоВводецъ (returned) 6 августа, 14:34

      Сам об себя споткнётся? Не много на срамтак берёт эскортница? Всё зависит от многих команд. Всё будет зависеть как они будут валтузить сви ней или как будет надругаться над ними Зенит! В общем от4 до 10 места для них будет вилка. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata 6 августа, 14:04

      Пока очень рано делать какие-либо выводы или прогнозы ... Ну хотя бы после 10-го тура и то ОЧЕНЬ осторожные.

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      Рейтинг: +298

      Bez Imeni > Persona_non_Grata 6 августа, 14:14

      Да я думаю можно уже медали вам вешать, три победы в подряд на старте, когда такое было..

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      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Bez Imeni 6 августа, 14:28

      Вот я думаю, что уже решено вам медали повесить, еще до начала чемпионата !!!

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      Рейтинг: +298

      Bez Imeni > Persona_non_Grata 6 августа, 18:38

      я думаю этот сезон мы пропустим,вот ощущение такое...

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