Семин оценил перспективы Тикнизяна уехать в Европу

Юрий Семин порассуждал о возможном трансфере Наира Тикнизяна в европейский клуб.

Сообщалось, что «Вердер» близок к покупке левого защитника «Локомотива» за 4 миллиона евро.

«Сможет ли Тикнизян уехать в Европу? Да, почему нет. Он окажется там, если продолжит прогрессировать.

Сейчас он играет хорошо, забивает. Главное, чтобы ему ничего не помешало и он дальше развивался. Потенциал у него есть», – сказал Семин.