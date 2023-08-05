Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семин оценил перспективы Тикнизяна уехать в Европу

    Юрий Семин порассуждал о возможном трансфере Наира Тикнизяна в европейский клуб.

    Сообщалось, что «Вердер» близок к покупке левого защитника «Локомотива» за 4 миллиона евро.

    «Сможет ли Тикнизян уехать в Европу? Да, почему нет. Он окажется там, если продолжит прогрессировать.

    Сейчас он играет хорошо, забивает. Главное, чтобы ему ничего не помешало и он дальше развивался. Потенциал у него есть», – сказал Семин.

    • В новом сезоне Тикнизян забил 4 гола в 3 матчах.
    • «Локо» покупал его в 2021 году за 5,5 млн евро.

    Новости по теме
    Семин рассказал, при каком условии «Спартак» будет бороться за чемпионство 1
    Семин прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН» со счетом 5:4 2
    Семин рассказал, у какого клуба самая сильная атака в РПЛ
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2023 13:46
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5690

      fakeid 5 августа, 14:00

      13 место в прошлом сезоне бундеслиги, стоимость состава ещё хуже, даже дешевле спартака. клуб ни за что не борется вообще, просто существует, как урал какой-нибудь, или ещё что похуже. и вот надо оно ему в 24 года? сиди в локо, а германию посещай туристом по армянскому паспорту. и про зарплату понятно, что будет сильно ниже.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 