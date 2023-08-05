Семин оценил перспективы Тикнизяна уехать в Европу

Юрий Семин порассуждал о возможном трансфере Наира Тикнизяна в европейский клуб.
Сообщалось, что «Вердер» близок к покупке левого защитника «Локомотива» за 4 миллиона евро.
«Сможет ли Тикнизян уехать в Европу? Да, почему нет. Он окажется там, если продолжит прогрессировать.
Сейчас он играет хорошо, забивает. Главное, чтобы ему ничего не помешало и он дальше развивался. Потенциал у него есть», – сказал Семин.
- В новом сезоне Тикнизян забил 4 гола в 3 матчах.
- «Локо» покупал его в 2021 году за 5,5 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»