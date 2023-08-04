Семин высказался о перспективах «Спартака» стать чемпионом России

Юрий Семин порассуждал о шансах «Спартака» выиграть РПЛ в этом сезоне.

«Можно только порадоваться за болельщиков «Спартака», что их клуб так удачно начал новый сезон. Далеко идущие выводы делать не стоит.

Шансы на чемпионство? Не надо после двух туров вешать «Спартаку» золотые медали. Такие вопросы – это провокация. Впереди 28 матчей», – сказал Семин.