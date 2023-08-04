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  • Представитель Дзюбы жестко ответил Нагучеву, назвавшему форварда «быдлом»

Представитель Дзюбы жестко ответил Нагучеву, назвавшему форварда «быдлом»

4 августа 2023, 18:23
5

Леонид Гольдман, представляющий интересы Артема Дзюбы, отреагировал на слова Романа Нагучева в адрес нападающего «Локомотива».

  • Футболист заявил: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха».
  • Комментатор «Матч ТВ» призвал оштрафовать Дзюбу, отметив, что Артем «ведет себя как быдло».

«Я читал последние высказывания Романа Нагучева. Хочу сказать, что если Артем ведет себя как быдло, по словам многоуважаемого Романа, то комментатор ведет себя как паразит, который постоянно паразитирует на фамилии Дзюбы. За неделю это уже второй или третий комментарий Романа на данную тему, очень уж она его задела, видимо.

Если бы такую фразу сказал любой другой футболист, то все бы не обратили на это внимание. Раз сказал Дзюба, значит на этом надо словить хайп и тут же написать пост в свой телеграм-канал, тут же надо придумать каких-то 30 вопросов, а потом еще 15 других вопросов, собрать трафик. Сложно в этом упрекать коллег, все хотят как-то капитализироваться, но мне кажется, надо знать меру.

Все в целом логично и понятно, потому что Артем на данный момент самый популярный российский футболист. Однако если бы Роман чуть больше разобрался в вопросе, то он бы увидел, что случилось это все после того, как Артем единственный из всех футболистов «Локо» не меньше 40 минут раздавал автографы после матча против «Урала».

Он это делает после каждого матча и практически не отказывает ни одному поклоннику, который просит сфотографироваться и дать автограф. В какой-то момент влез человек с телефоном, растолкал толпу детей и задал какой-то вопрос. Не представился, ничего, просто ткнул телефоном в лицо и задал вопрос.

Да, Артем ответил так, как он ответил. Но если бы это случилось в микст-зоне, то я бы мог понять какой-то негатив от журналистов, и то с натяжкой. Так, получается, любой человек может подойти, ткнуть в лицо телефон или камеру и задать какой-то вопрос, а потом обижаться, что ему на него не ответили.

Зато повод для очередного поста в телеграмм-канале, очередной яркой реплике на ютуб-шоу, какие-то призывы к штрафам, примеры из европейских чемпионатов. Повторюсь, для начала можно было просто разобраться в сути данной истории.

Роман также говорит о том, что Артем в этот момент общается не с журналистами, а со зрителями. Артем максимально открытый человек, никаких проблем в общении со зрителями у него нет. И все эти зрители, уверен, со мной согласятся.

Не знаю много других публичных личностей, которые никогда не откажут ни в автографах, ни в фотографиях. И не важно, происходит это после тренировки или матча, в плохом или хорошем он настроении.

Для Артема всегда болельщики стоят на первом месте, он всегда к ним максимально лоялен. Это может сказать любой, кто имеет с ним какое-то общение и знает его лично. А говорить заочно через разные ютуб-шоу то, что он пренебрежительно относится к своему зрителю, мне кажется, просто несерьезным.

Не стоит снова раздувать из этой темы какой-то скандал. Все это в прошлом. Нашим журналистам нужен лишь повод, чтобы что-то пообсуждать. Особенно, когда это касается Дзюбы.

Я не собираюсь советовать Роману, как себя вести в публичном и непубличном поле. Он разберется без меня, уверен. Но это немного смешно, когда комментатор раз за разом начинает паразитировать на одной истории, говорить про какие-то штрафы, быдло и прочее, делая это исключительно ради хайпа.

Мне кажется, что эта история давно закрыта, и я не хотел бы к ней возвращаться. Просто, когда одни и те же люди спустя время снова поднимают эту историю... Это их право, но выглядит максимально странно.

Думаю, что если у Романа есть какие-то вопросы к Артему, он найдет способ задать их ему лично, а не через свой канал или очередное шоу в интернете», – сказал Гольдман.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (5)
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paracetamol
1691163200
В рожу бы этому Нагучеву дать. Дзюба играет, забивает, а это хумно отсебятину несет и считает себя пупом земли.
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SuperNils
1691164335
Быдло назвали быдлом, а какой-то левый мужик обиделся. Цирк, ****.
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NewLife
1691165474
Печальная картина: и футболисты и журналисты плохо воспитаны и некультурны, да к тому же глупы, они друг друга стоят.
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portero
1691165702
Отрабатывает денюжку....
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odessakmv
1691171468
Редкий случай, но тут я согласен, журнашлюшка нагучев тупо хайпит. И если уж Дзюбу диквалифицировать, то этого недожурналиста лишать профессии, за подобное публичное оскорбление. Раньше его бы перчаткой по морде и на дуэль, от чего он тут же бы обделался
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