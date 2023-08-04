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«Динамо» готово купить Карраскаля у ЦСКА лишь при одном условии

4 августа 2023, 13:00

«Динамо» и ЦСКА ведут переговоры по трансферу полузащитника Хорхе Карраскаля.

«Между «Динамо» и ЦСКА продолжается коммуникация по Карраскалю. На данный момент динамовцев смущают поведенческие моменты игрока в ЦСКА и предыдущих командах, хотя футбольные качества и адаптированность игрока к РПЛ являются аргументами «за».

В этой связи взять Карраскаля «Динамо» согласится только при умеренной цене, отражающей совокупность всех рисков.

Более того у «Динамо» есть альтернативный кандидат на позицию атакующего полузащитника из Южной Америки. Не адаптированный, но с высоким потенциалом и при этом более выгодный (вариант взять через аренду с правом выкупа).

Решение по этому игроку должно быть принято в начале следующей недели. Коммуникация по игроку активно идет. Пока он выглядит более реалистичным вариантом. Поэтому в истории с Карраскалем важна скорость принятия решений с обеих сторон.

По моей информации, торг между клубами идет вокруг цифры 7-8 миллионов евро», – написал в телеграме журналист «СЭ» Максим Алланазаров.

  • Карраскаль еще не играл в новом сезоне.
  • Его контракт с ЦСКА действует до 2026 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Карраскаль Хорхе
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