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    Караваев рассказал о своей футбольной мечте

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев признался, что мечатет сыграть на чемпионате мира.

    – Когда ты переходил в «Зенит» из Голландии, то говорил, что у тебя есть мотивация занимать первые места, чтобы играть в Лиге чемпионов, среди лучших. Сейчас такой возможности нет. Будет ли через сезон – большой вопрос.

    – Поэтому сейчас надо довольствоваться тем, что у нас есть. Я в том числе и о сборной. Это колоссальный опыт, потому ты играешь против лучших футболистов страны-соперника. Выходить против Ирана и хотя бы так оставаться на международной арене – тоже неплохо.

    Но вообще мне удалось поиграть и в Европе, и в Лиге чемпионов. Обидно только, что на чемпионате мира не сыграл. Это прям мечта. Получится ли еще, вот вопрос.

    • 28-летний Караваев выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • В его активе 4 гола и 15 ассистов в 120 матчах.

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    Источник: Sport24

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    04.08.2023 12:31
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