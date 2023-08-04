Караваев рассказал о своей футбольной мечте

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев признался, что мечатет сыграть на чемпионате мира.

– Когда ты переходил в «Зенит» из Голландии, то говорил, что у тебя есть мотивация занимать первые места, чтобы играть в Лиге чемпионов, среди лучших. Сейчас такой возможности нет. Будет ли через сезон – большой вопрос.

– Поэтому сейчас надо довольствоваться тем, что у нас есть. Я в том числе и о сборной. Это колоссальный опыт, потому ты играешь против лучших футболистов страны-соперника. Выходить против Ирана и хотя бы так оставаться на международной арене – тоже неплохо.

Но вообще мне удалось поиграть и в Европе, и в Лиге чемпионов. Обидно только, что на чемпионате мира не сыграл. Это прям мечта. Получится ли еще, вот вопрос.