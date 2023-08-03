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  • Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном наряде

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном наряде

3 августа 2023, 18:48
13

Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ», поучаствовала в новой фотосессии.

Девушка запечатлена в узорчатом сексуальном летнем платье.

Фото: социальные сети Камили Харисовой

  • Харисова работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».
  • В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».
  • Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.

Ведущая «Матч ТВ» ответила фанатам, которые попросили ее «показать сиськи»

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе

Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (13)
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Benifacto
1691078132
подложила бы ченить вместо сисек, а то ваще че то там печально аж платье сползает....
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baben86
1691078844
Это сексуальныйнаряд??
Ответить
sochi-2013
1691080002
Покормите девочку!
Ответить
Plyash
1691080627
Ребята,покормите девчёноку борщом,не ровён час - околеет,жалко.
Ответить
Иван Петров 1986
1691080979
Тема сисек не раскрыта. Не зачет.
Ответить
Persona_non_Grata
1691082249
Зря она это сделала ...
Ответить
за спартак топим
1691084903
Эхх. А в телеке она лучше... Сисек 0.на лицо норм.. Дальше не видно
Ответить
Купа Купыч
1691087988
Экспонат годен только для Матч ТВ, он всех подбирает. Для канала HUSTLER не годится.
Ответить
АлексМак
1691098731
Доска
Ответить
Axe111
1691126787
)
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