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    • Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном наряде

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном наряде

    Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ», поучаствовала в новой фотосессии.

    Девушка запечатлена в узорчатом сексуальном летнем платье.

    Фото: социальные сети Камили Харисовой

    • Харисова работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».
    • В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».
    • Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.

    Ведущая «Матч ТВ» ответила фанатам, которые попросили ее «показать сиськи»

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе

    Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.08.2023 18:48
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