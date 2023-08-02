Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «ПСЖ» договорился о покупке за 80 миллионов форварда, мастурбировавшего на камеру

    «ПСЖ» договорился о покупке за 80 миллионов форварда, мастурбировавшего на камеру

    Гонсалу Рамуш близок к переходу в «ПСЖ».

    Форвард «Бенфики» дал согласие на трансфер в парижский клуб.

    Теперь «ПСЖ» осталось договориться с «Бенфикой» о сумме сделки. Португальцы хотят 80 миллионов евро – французы готовы заплатить эту сумму.

    • Рамуш забил 19 голов в 30 матчах прошедшего сезона чемпионата Португалии.
    • Его рыночная цена – 50 млн.
    • В прошлом году в сеть попали кадры, как Рамуш мастурбирует.

    РПЛ стартовала: забирайте специальный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи любимого клуба!

    Новости по теме
    В «ПСЖ» не рассчитывают на Неймара, Верратти и еще троих игроков 1
    «ПСЖ» готов отдать двух игроков за нападающего сборной Франции
    Стало известно, будет ли Мбаппе в заявке «ПСЖ» на стартовый матч сезона 1
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2023 23:20
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      Инокентий 4 августа, 03:34

      Я уже подумываю - может и мне подрочить на камеру, чтобы дали зарплату хоть 1,5 млн?

      Или тут надо сперва иметь зарплату в 1,5 млн, а когда подрочишь, то ее тебе прибавят до 2,5 млн?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Инокентий 4 августа, 03:32

      Не только дзюба, но и другие такие же!!!

      Вот он - современный футбол!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Dmitrii-Vangul-google 4 августа, 00:17

      А выложил эту статью автор сосавший член на камеру, приятный заголовок автор?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 3 августа, 08:11

      Все подумали про Дзюбу, у него поди уши сгорают от этой волны "добрых" воспоминаний. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6631

      Давид59 3 августа, 07:13

      Первая мысль...нееееееет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3469

      AZ 3 августа, 01:03

      Первая мысль - Дзюба...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7182

      Красногорск_Фан 3 августа, 00:28

      Так сказать совершает сольные проходы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2123

      DMитрий 2 августа, 23:51

      Теперь стало понятно, зачем Артём так рьяно наяривал, - хотел стоить так дорого!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      Fialet 2 августа, 23:44

      Надо им Цзюбу подкинуть, тоже дрочит, но стоит намного дешевле.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      гууд 2 августа, 23:35

      Так вот кому дзюба видосы слал )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 