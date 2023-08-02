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  • «ПСЖ» договорился о покупке за 80 миллионов форварда, мастурбировавшего на камеру

«ПСЖ» договорился о покупке за 80 миллионов форварда, мастурбировавшего на камеру

2 августа 2023, 23:20
9

Гонсалу Рамуш близок к переходу в «ПСЖ».

Форвард «Бенфики» дал согласие на трансфер в парижский клуб.

Теперь «ПСЖ» осталось договориться с «Бенфикой» о сумме сделки. Португальцы хотят 80 миллионов евро – французы готовы заплатить эту сумму.

  • Рамуш забил 19 голов в 30 матчах прошедшего сезона чемпионата Португалии.
  • Его рыночная цена – 50 млн.
  • В прошлом году в сеть попали кадры, как Рамуш мастурбирует.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 Бенфика ПСЖ Рамуш Гонсалу
Комментарии (9)
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гууд
1691008535
Так вот кому дзюба видосы слал )))
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Fialet
1691009091
Надо им Цзюбу подкинуть, тоже дрочит, но стоит намного дешевле.
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Красногорск_Фан
1691011699
Так сказать совершает сольные проходы
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AZ
1691013820
Первая мысль - Дзюба...
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Давид59
1691035981
Первая мысль...нееееееет!
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DOCTOR PENALTY
1691039470
Все подумали про Дзюбу, у него поди уши сгорают от этой волны "добрых" воспоминаний. )
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Dmitrii-Vangul-google
1691097465
А выложил эту статью автор сосавший член на камеру, приятный заголовок автор?
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Инокентий
1691109136
Не только дзюба, но и другие такие же!!! Вот он - современный футбол!!!!
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Инокентий
1691109240
Я уже подумываю - может и мне подрочить на камеру, чтобы дали зарплату хоть 1,5 млн? Или тут надо сперва иметь зарплату в 1,5 млн, а когда подрочишь, то ее тебе прибавят до 2,5 млн?
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