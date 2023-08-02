«ПСЖ» договорился о покупке за 80 миллионов форварда, мастурбировавшего на камеру

Гонсалу Рамуш близок к переходу в «ПСЖ».
Форвард «Бенфики» дал согласие на трансфер в парижский клуб.
Теперь «ПСЖ» осталось договориться с «Бенфикой» о сумме сделки. Португальцы хотят 80 миллионов евро – французы готовы заплатить эту сумму.
- Рамуш забил 19 голов в 30 матчах прошедшего сезона чемпионата Португалии.
- Его рыночная цена – 50 млн.
- В прошлом году в сеть попали кадры, как Рамуш мастурбирует.
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Источник: RMC Sport