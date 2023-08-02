Черданцев рассказал, как придумал возглас «Буффонище»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев признался, что случайно придумал свой знаменитый возглас «Буффонище!».

Джанлуиджи Буффон сегодня объявил о завершении карьеры в возрасте 45 лет.

«Что касается «Буффонище!», то это родилось само по себе. Это была эмоциональная реакция на конкретный эпизод. Было бы странно предполагать, что комментатор заранее может приготовить такую штуку и потом ее произнести.

Суффикс «ищ» говорит о чем‑то таком глобальном и большом, поэтому это родилось случайно. Еще фамилия у Буффона короткая и удобная, чтобы подставлять к ней суффиксы. Поэтому просто русский язык помог мне родить «Буффонище!» – сказал Черданцев.