Президент сербского «Спартака» – об изменениях в клубе при Кержакове: «Играем как «Сити» Гвардиолы»

Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович рассказал, как изменилась команда после назначения главным тренером Александра Кержакова.

В 1-м туре Суперлиги клуб победил на своем поле команду ИМТ со счетом 2:1.

«Победа в первом туре – это хороший результат. Благодаря Александру Кержакову в клубе отличная атмосфера. Если говорить об изменениях, которые внес российский специалист, то это не только хорошее настроение игроков «Спартака», но и тактика. Раньше команда играла по схеме 4-3-3, Александр поменял формацию и теперь футболисты играют в 3-5-2, как «Манчестер Сити» Гвардиолы.

Сможет ли Кержаков вывести «Спартак» в еврокубки? Каждый в клубе верит, что с Александром наша команда не будет бороться за выживание, а добьется хороших результатов в этом году», – сказал Симович.