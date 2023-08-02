Пименов назвал основного конкурента «Зенита» за чемпионство: это не «Спартак» и ЦСКА

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов считает «Краснодар» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«На данный момент «Спартак» и ЦСКА не могу отнести к конкурентам петербуржцев. В числе их главных оппонентов назову «Краснодар».

Если оценивать южан по первым турам, то это единственный коллектив, у которого есть и скамейка запасных, и грамотно выстроенная игра без грубых тактических ошибок. Посмотрим, на сколько их хватит.

Если красно-белые усилят линию обороны и опорную зону, тогда можно ждать от них результата и считать претендентами на первое место. Но на сегодняшний день в команде царит безалаберность на самом высоком уровне», – заявил Пименов.