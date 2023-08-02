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    • Пименов назвал основного конкурента «Зенита» за чемпионство: это не «Спартак» и ЦСКА

    Пименов назвал основного конкурента «Зенита» за чемпионство: это не «Спартак» и ЦСКА

    Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов считает «Краснодар» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство.

    «На данный момент «Спартак» и ЦСКА не могу отнести к конкурентам петербуржцев. В числе их главных оппонентов назову «Краснодар».

    Если оценивать южан по первым турам, то это единственный коллектив, у которого есть и скамейка запасных, и грамотно выстроенная игра без грубых тактических ошибок. Посмотрим, на сколько их хватит.

    Если красно-белые усилят линию обороны и опорную зону, тогда можно ждать от них результата и считать претендентами на первое место. Но на сегодняшний день в команде царит безалаберность на самом высоком уровне», – заявил Пименов.

    • «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ по итогам двух туров.
    • «Зенит» пять раз подряд выиграл РПЛ.

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    Источник: RT

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    02.08.2023 00:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +724

      Baggio1986 2 августа, 13:27

      Балтика Калининград

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      Рейтинг: +1393

      SLADE2019 2 августа, 12:41

      Смелое предположение. А если Сперцян в Европу, а Батчи в Спартак? Хватит у них ресурса?

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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > SLADE2019 2 августа, 17:24

      Секундочку, что значит в Спартак? Они же громче всех кричат, что конкурентов ослаблять - это плохо. Медина - это другое, понимать надо.

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      Рейтинг: +1393

      SLADE2019 > Spirit_78 3 августа, 08:46

      Ну разговоры же (или слухи) есть. А заявления подобного рода, согласись (согласитесь) делались сгоряча. Плюс, скорее всего Спартак не считает Краснодар конкурентом.

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      Рейтинг: +18903

      paracetamol 2 августа, 08:54

      А может Оренбург или Сочи?

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