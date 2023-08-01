Трансфер Захаряна в «Страсбур» продвигает преемница Райолы: она действует в интересах «Челси»

Рафаэла Пимента, агент нападающего «Ман Сити» Эрлинга Холанда, работает над трансфером полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
«Пимента работала над сделкой Захаряна в «Челси» год назад. Именно поэтому она помогает «Страсбургу» подписать Захаряна.
Недавно владельцы «Челси» приобрели «Страсбург», после чего он стал использоваться в качестве фарм-клуба «Челси». Поэтому сейчас Рафаэла работает в интересах лондонского клуба, чтобы Захарян перешeл в «Страсбург».
В переговорах с «Лацио» Пимента участия не принимала», – сообщил «Чемпионат».
- Пименту считают преемницей умершего Мино Райолы.
- «Страсбур» и «Челси» с этого лета принадлежат одному владельцу.
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»