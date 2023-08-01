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    • Трансфер Захаряна в «Страсбур» продвигает преемница Райолы: она действует в интересах «Челси»

    Трансфер Захаряна в «Страсбур» продвигает преемница Райолы: она действует в интересах «Челси»

    Рафаэла Пимента, агент нападающего «Ман Сити» Эрлинга Холанда, работает над трансфером полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

    «Пимента работала над сделкой Захаряна в «Челси» год назад. Именно поэтому она помогает «Страсбургу» подписать Захаряна.

    Недавно владельцы «Челси» приобрели «Страсбург», после чего он стал использоваться в качестве фарм-клуба «Челси». Поэтому сейчас Рафаэла работает в интересах лондонского клуба, чтобы Захарян перешeл в «Страсбург».

    В переговорах с «Лацио» Пимента участия не принимала», – сообщил «Чемпионат».

    • Пименту считают преемницей умершего Мино Райолы.
    • «Страсбур» и «Челси» с этого лета принадлежат одному владельцу.
    • Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.08.2023 19:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +223

      _-G-F-_ 1 августа, 20:44

      Если это действительно так - то круто. Вообще выглядит здраво, собираешь потихоньку молодых и перспективных в клубе у которого нет основной задачи непременного попадания в Еврокубки и развиваешь, смотришь кто как разовьется. Не подошел продали в клубы поменьше, подошел - перевел в основной клуб (Челси).

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