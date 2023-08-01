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  • Трансфер Захаряна в «Страсбур» продвигает преемница Райолы: она действует в интересах «Челси»

Трансфер Захаряна в «Страсбур» продвигает преемница Райолы: она действует в интересах «Челси»

1 августа 2023, 19:26
1

Рафаэла Пимента, агент нападающего «Ман Сити» Эрлинга Холанда, работает над трансфером полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Пимента работала над сделкой Захаряна в «Челси» год назад. Именно поэтому она помогает «Страсбургу» подписать Захаряна.

Недавно владельцы «Челси» приобрели «Страсбург», после чего он стал использоваться в качестве фарм-клуба «Челси». Поэтому сейчас Рафаэла работает в интересах лондонского клуба, чтобы Захарян перешeл в «Страсбург».

В переговорах с «Лацио» Пимента участия не принимала», – сообщил «Чемпионат».

  • Пименту считают преемницей умершего Мино Райолы.
  • «Страсбур» и «Челси» с этого лета принадлежат одному владельцу.
  • Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Динамо Страсбур Захарян Арсен
Комментарии (1)
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_-G-F-_
1690911890
Если это действительно так - то круто. Вообще выглядит здраво, собираешь потихоньку молодых и перспективных в клубе у которого нет основной задачи непременного попадания в Еврокубки и развиваешь, смотришь кто как разовьется. Не подошел продали в клубы поменьше, подошел - перевел в основной клуб (Челси).
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