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    • Личка объяснил, почему Фомин перестал быть капитаном «Динамо»

    Личка объяснил, почему Фомин перестал быть капитаном «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, как футболисты московского клуба выбирали нового капитана.

    «Я спросил игроков, кто может быть капитаном. Они написали три имени. Я так сделал, потому что знал ребят 3-4 недели, ты не можешь узнать людей за 3-4 недели.

    Больше всех [голосов] получили Сергей Паршивлюк, который может сказать в команде и в раздевалке хорошие слова. Понятно, что он не всегда играет в составе.

    Раньше были Антон Шунин и Даниил Фомин. За то время пока я здесь, Фомин [показал себя] классным и спокойным человеком и хорошим футболистом. Но он никогда не будет таким, кто вбежит в раздевалку, т.е. это не его натура. Он не сможет поставить всех и сказать свое.

    Как Рой Кин? Да, таким Даниил никогда не будет. Но это не значит, что он не может быть одним из лидеров в раздевалке. Я не хочу его обидеть», – сказал Личка в эфире программы «Футбол России».

    • Личка в команде с июня.
    • При нем «Динамо» ни разу не победило в официальных играх.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2023 08:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102262

      zigbert 1 августа, 13:38

      С назначением капитана команды Личка все же ошибся. А знает ли Бальбуэна вообще русский язык?

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