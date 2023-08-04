«Краснодар» и «Пари НН» сыграют в матче 3-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Краснодар» 4 августа в 20:00 по московскому времени.

Пять последних очных матчей: три победы краснодарцев, одна ничья, один раз выиграла команда из Нижнего Новгорода.

«Краснодар» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 1,65. На ничью дают 4,00. На выигрыш гостей можно поставить за 5,50.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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