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    • «Нас будут просто унижать»: Радимов – об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024

    «Нас будут просто унижать»: Радимов – об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024

    Владислав Радимов сомневается в целесообразности участия россиян в следующей летней Олимпиаде.

    «Я всегда был за то, чтобы выступать на международных турнирах, пусть даже без гимна или флага. Но сейчас мне это кажется очень сомнительным.

    Томас Бах дал понять: «Ребят, мы вас на Олимпиаде не ждем». После таких случаев опускаются руки.

    В моем понимании, лучше не ехать на Олимпиаду. Потому что нас будут просто унижать», – сказал Радимов.

    • Летняя Олимпиада пройдет в Париже.
    • Сроки проведения соревнований – с 26 июля по 11 августа 2024 года.
    • Олимпийский комитет России не получил приглашения на Игры в ранее установленный срок – 26 июля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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