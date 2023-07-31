«Нас будут просто унижать»: Радимов – об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Владислав Радимов сомневается в целесообразности участия россиян в следующей летней Олимпиаде.
«Я всегда был за то, чтобы выступать на международных турнирах, пусть даже без гимна или флага. Но сейчас мне это кажется очень сомнительным.
Томас Бах дал понять: «Ребят, мы вас на Олимпиаде не ждем». После таких случаев опускаются руки.
В моем понимании, лучше не ехать на Олимпиаду. Потому что нас будут просто унижать», – сказал Радимов.
- Летняя Олимпиада пройдет в Париже.
- Сроки проведения соревнований – с 26 июля по 11 августа 2024 года.
- Олимпийский комитет России не получил приглашения на Игры в ранее установленный срок – 26 июля.
Источник: «Матч ТВ»