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  • «Нас будут просто унижать»: Радимов – об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024

«Нас будут просто унижать»: Радимов – об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024

31 июля 2023, 20:17
3

Владислав Радимов сомневается в целесообразности участия россиян в следующей летней Олимпиаде.

«Я всегда был за то, чтобы выступать на международных турнирах, пусть даже без гимна или флага. Но сейчас мне это кажется очень сомнительным.

Томас Бах дал понять: «Ребят, мы вас на Олимпиаде не ждем». После таких случаев опускаются руки.

В моем понимании, лучше не ехать на Олимпиаду. Потому что нас будут просто унижать», – сказал Радимов.

  • Летняя Олимпиада пройдет в Париже.
  • Сроки проведения соревнований – с 26 июля по 11 августа 2024 года.
  • Олимпийский комитет России не получил приглашения на Игры в ранее установленный срок – 26 июля.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Радимов Владислав
Комментарии (3)
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Томик
1690830987
Почему же "нас"? Будут унижать тех, кто поедет. Представлять они будут только себя под каким-то белым флагом. Если им хочется быть униженными - пускай себе едут. За свои деньги, естественно. И призовые со своих тоже. И готовятся не за счет олимпийского комитета РФ. Да и распустить надо бы его пока не участвуем, по крайней мере. Зачем оно нам надо, это олимпийское комитет?
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BoevStas1
1690831100
Понятно готовились и ТД.Но без гимна без флага ещё и все вые...на них будут...думаю не надо,а так их дело
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sochi-2013
1691056920
Если кто и поедет, не надо их "привязывать" к России. Они сами по себе. Лично я не хочу иметь с ними что-то общее!
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