«Нас будут просто унижать»: Радимов – об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Владислав Радимов сомневается в целесообразности участия россиян в следующей летней Олимпиаде.

«Я всегда был за то, чтобы выступать на международных турнирах, пусть даже без гимна или флага. Но сейчас мне это кажется очень сомнительным.

Томас Бах дал понять: «Ребят, мы вас на Олимпиаде не ждем». После таких случаев опускаются руки.

В моем понимании, лучше не ехать на Олимпиаду. Потому что нас будут просто унижать», – сказал Радимов.