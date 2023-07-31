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    • 23-летний Дркушич назвал сумму, за которую готов завершить карьеру прямо сейчас

    23-летний Дркушич назвал сумму, за которую готов завершить карьеру прямо сейчас

    Защитник «Сочи» Ваня Дркушич в проекте «Детектор лжи» признался, что завершил бы карьеру прямо сейчас за 10 миллионов евро.

    – Если бы тебе сейчас предложили 5 миллионов евро, чтобы ты закончил футбольную карьеру, ты бы согласился?

    (После долгой паузы.) 5 миллионов, да? Нет (детектор показывает, что это ложь. – Прим. «РБ Спорт»).

    – Ладно, давай, чтобы ты не сомневался. 10 миллионов евро и ты прямо сейчас заканчиваешь.

    – За 10 миллионов – да.

    • 23-летний игрок в России с прошлого года.
    • Он забил в 1-м туре РПЛ «Балтике».
    • У «Сочи» в сезоне только победы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12606

      DeStar 19 минут назад

      У «Сочи» в сезоне только победы.

      а я то дурак думал что краснодар вчера их вынес

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