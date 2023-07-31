23-летний Дркушич назвал сумму, за которую готов завершить карьеру прямо сейчас

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич в проекте «Детектор лжи» признался, что завершил бы карьеру прямо сейчас за 10 миллионов евро.

– Если бы тебе сейчас предложили 5 миллионов евро, чтобы ты закончил футбольную карьеру, ты бы согласился?

– (После долгой паузы.) 5 миллионов, да? Нет (детектор показывает, что это ложь. – Прим. «РБ Спорт»).

– Ладно, давай, чтобы ты не сомневался. 10 миллионов евро и ты прямо сейчас заканчиваешь.

– За 10 миллионов – да.