23-летний Дркушич назвал сумму, за которую готов завершить карьеру прямо сейчас

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич в проекте «Детектор лжи» признался, что завершил бы карьеру прямо сейчас за 10 миллионов евро.
– Если бы тебе сейчас предложили 5 миллионов евро, чтобы ты закончил футбольную карьеру, ты бы согласился?
– (После долгой паузы.) 5 миллионов, да? Нет (детектор показывает, что это ложь. – Прим. «РБ Спорт»).
– Ладно, давай, чтобы ты не сомневался. 10 миллионов евро и ты прямо сейчас заканчиваешь.
– За 10 миллионов – да.
- 23-летний игрок в России с прошлого года.
- Он забил в 1-м туре РПЛ «Балтике».
- У «Сочи» в сезоне только победы.
Источник: «РБ Спорт»