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  • Баринов: «В Воронеже супер. Все знают, какие нужны перемены, чтобы так было в Москве»

Баринов: «В Воронеже супер. Все знают, какие нужны перемены, чтобы так было в Москве»

31 июля 2023, 15:59
2

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал об атмосфере на матче 2-го тура РПЛ с «Факелом» в Воронеже.

  • «Локомотив» разгромил «Факел» со счетом 4:1.
  • «Локо» впервые в этом веке победил в Воронеже.

«В Воронеже супер, честно. Я очень благодарен болельщикам «Факела» за то, что здесь такая атмосфера. Даже с гостиницы едешь и ощущаешь.

Помните, мы играли с ними в Москве, там целый сектор собрался. Я уже уезжал со стадиона и получилось так, что проезжал мимо болельщиков «Факела». И я остановился и поблагодарил. Сказал: «Спасибо большое за то, что создаете такую атмосферу на футбольных матчах.

Что сделать, чтобы так было в Москве? Думаю, вы все прекрасно знаете, какие нужны перемены. Я ничего не могу с этим сделать, и никто не может. Вы все все прекрасно понимаете. Я даже не вижу смысла разговаривать об этом.

Москва слишком сытая для того, чтобы заполнять стадионы? Наверное, неправильно выразились. Просто люди здесь по-другому воспринимают все это. Здесь в Воронеже очень любят футбол, а у нас он ушел на второй план», – сказал Баринов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Факел Баринов Дмитрий
Комментарии (2)
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Иван Петров 1986
1690816443
Чем дальше от москвы (главного гадюшника), тем лучше люди и беднее жизнь. Вот такой парадокс.
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Рыло свина
1690820100
Баринову даже сказать страшно, что фан-уйди мешает, боится штрафа!
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