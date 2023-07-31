Баринов: «В Воронеже супер. Все знают, какие нужны перемены, чтобы так было в Москве»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал об атмосфере на матче 2-го тура РПЛ с «Факелом» в Воронеже.

«Локомотив» разгромил «Факел» со счетом 4:1.

«Локо» впервые в этом веке победил в Воронеже.

«В Воронеже супер, честно. Я очень благодарен болельщикам «Факела» за то, что здесь такая атмосфера. Даже с гостиницы едешь и ощущаешь.

Помните, мы играли с ними в Москве, там целый сектор собрался. Я уже уезжал со стадиона и получилось так, что проезжал мимо болельщиков «Факела». И я остановился и поблагодарил. Сказал: «Спасибо большое за то, что создаете такую атмосферу на футбольных матчах.

Что сделать, чтобы так было в Москве? Думаю, вы все прекрасно знаете, какие нужны перемены. Я ничего не могу с этим сделать, и никто не может. Вы все все прекрасно понимаете. Я даже не вижу смысла разговаривать об этом.

Москва слишком сытая для того, чтобы заполнять стадионы? Наверное, неправильно выразились. Просто люди здесь по-другому воспринимают все это. Здесь в Воронеже очень любят футбол, а у нас он ушел на второй план», – сказал Баринов.