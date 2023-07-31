Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Баринов: «В Воронеже супер. Все знают, какие нужны перемены, чтобы так было в Москве»

    Баринов: «В Воронеже супер. Все знают, какие нужны перемены, чтобы так было в Москве»

    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал об атмосфере на матче 2-го тура РПЛ с «Факелом» в Воронеже.

    • «Локомотив» разгромил «Факел» со счетом 4:1.
    • «Локо» впервые в этом веке победил в Воронеже.

    «В Воронеже супер, честно. Я очень благодарен болельщикам «Факела» за то, что здесь такая атмосфера. Даже с гостиницы едешь и ощущаешь.

    Помните, мы играли с ними в Москве, там целый сектор собрался. Я уже уезжал со стадиона и получилось так, что проезжал мимо болельщиков «Факела». И я остановился и поблагодарил. Сказал: «Спасибо большое за то, что создаете такую атмосферу на футбольных матчах.

    Что сделать, чтобы так было в Москве? Думаю, вы все прекрасно знаете, какие нужны перемены. Я ничего не могу с этим сделать, и никто не может. Вы все все прекрасно понимаете. Я даже не вижу смысла разговаривать об этом.

    Москва слишком сытая для того, чтобы заполнять стадионы? Наверное, неправильно выразились. Просто люди здесь по-другому воспринимают все это. Здесь в Воронеже очень любят футбол, а у нас он ушел на второй план», – сказал Баринов.

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. Триллер в Грозном, победы «Локо» и «Краснодара» 2
    Тикнизян – главный бомбардир «Локо» на старте сезона. Теперь уедет в Европу? 9
    Игрок «Факела» сломал скамейку, разозлившись из-за травмы
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25208

      bset 1 час назад

      Никаких перемен - только стабильность. А то за экстремизм посадят

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 