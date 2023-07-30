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  • Тикнизян – главный бомбардир «Локо» на старте сезона. Теперь уедет в Европу?

Тикнизян – главный бомбардир «Локо» на старте сезона. Теперь уедет в Европу?

30 июля 2023, 21:49
11

«Локомотив» неплохо начал старт сезона. Первый тур – ничья с «Рубином» 2:2. Кубковая встреча – победа над «Уралом» 2:1. Второй тур чемпионата России – победа над «Факелом» на выезде 4:1. И четыре гола в ворота «Факела» довели показатель «Локомотива» до 40 голов в 2023-м – самая забивающая команда в этом году.

Глобальные итоги по игре «Локо» делать пока рано, но отдельного героя выделить можно. Это Наир Тикнизян, который персонально хорош на старте сезона. Его результаты в трех встречах:

  • 1-й тур: забил первый матч «Локо» в этой встрече и сравнял счет;
  • Кубок России: на старте второго тайма матча с «Уралом» забил гол и принес команде победу;
  • 2-й тур: оформил дубль в ворота «Факела» и помог «Локо» впервые в истории РПЛ обыграть эту команду.

С учетом прошлого сезона и матчей сборной Армении Тикнизян сформировал серию из семи встреч с голевыми действиями. Примечательно, что медиа обсуждают вероятный трансфер Тикнизяна в европейскую команду. В июне Metaratings писал, что Тикнизяном интересуется «Реал Сосьедад». 18 июня Sport24 говорил, что за ним следили скауты клубов АПЛ, Бундеслиги и Серии А.

29 июня «Спорт-Экспресс» утверждал, что за Тикнизяном наблюдали во время матчей сборных «Эмполи» и «Болонья». Еще один инсайд появился после 1-го тура – от Metaratings: что за Тикнизяна «Вердер» предложил 2,5 млн евро. Председатель совета директоров «Локо» Юрий Нагорных комментировал многочисленный интерес к Тикнизяну так:

«По Тикнизяну было одно предложение, оно неадекватное по уровню мастерства Наира. Если будет адекватное, то будем рассматривать. То есть адекватное той цене, по которой он был куплен «Локомотивом», а именно – 5,5 миллиона евро. Вы видите, что Наир один из лучших игроков «Локомотива» сейчас. Конечно, подобные предложения мы рассматривать не будем».

Сам Тикнизян говорил о своем переезде в Европу так: «С первого дня, как попал в РПЛ, я хотел уехать в Европу. Ты прогрессируешь, только когда выходишь из комфортных условий. Для меня это самое главное. Сейчас я в «Локомотиве» как в теплой ванне. Если все так останется, то меня ждет деградация, поскольку уровень чемпионата России падает».

Фото: официальный сайт «Локомотива»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Факел Тикнизян Наир
Комментарии (11)
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Val 46
1690735095
Факел 6 раз в створ попал, Локомотив - 4. У Локо стопроцентная реализация.
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Красногорск_Фан
1690735304
Такая корова нужна самому
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Figo777
1690736139
Пусть едет! скамейка - это нормально, когда тебе 20? Сейчас очень стало модно бросаться понтами, а в от благодарностью и благородностью, - к сожалению нет!
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шахта Заполярная
1690740023
А почему немытые на первом месте а не Локо. У Локо +3 а у немытых +2
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serglider
1690753610
Понты... понты... Зюба после возвращения из Турции, то же бойко начал забивать за Локо и где его результативность сегодня? Сейчас за армянином будут более жестче следить соперники, вот и будет видно на что он способен под прессингом, боюсь что его результативность резко упадет. Так что если есть желающие его купить задорого нужно соглашаться.
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Игорь-Игнатов-vkontakte
1690754996
Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «бронзовый прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно.
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Дмитрий-Россинский-vkonta
1690768933
Спасибо
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Gwynbleidd
1690787720
По моему Нагорных путает Тикнизяна с Марадишвили, за которого реально заплатили 5 миллионов, за Тикнизяна если я не ошибаюсь заплатили 2.5, по крайней мере официально )))
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