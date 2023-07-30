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    Орлов упрекнул Бакаева в несостоятельности

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил недовольство полузащитником «Зенита» Зелимханом Бакаевым после матча второго тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

    «Когда попадает под давление, то он не состоятелен. Поэтому я и говорю, что надо найти замену Малкому. Бакаев явно на эту роль не подходит.

    Один в поле не воин. Клаудиньо в одиночку не может держать центр поля. Вильмар Барриос сегодня совершил две серьезные ошибки, терял мяч. «Зенит» еще не набрал форму. Проблем хватает. Но, как я вам уже сказал, четыре очка на выезде – вполне приемлемый результат», – сказал Орлов.

    • Бакаев пришел в «Зенит» год назад как свободный агент из «Спартака».
    • У него за «Зенит» 30 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
    • Игрок стоит 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +68521

      portero 37 минут назад

      Гена ты лучше Семаку предъяви, почему он Ерохина и Бакаева в тарте выпустил, а не молодых....
      Семак главный чудак....

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