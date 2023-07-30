Орлов упрекнул Бакаева в несостоятельности

Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил недовольство полузащитником «Зенита» Зелимханом Бакаевым после матча второго тура РПЛ против «Ростова» (1:1).
«Когда попадает под давление, то он не состоятелен. Поэтому я и говорю, что надо найти замену Малкому. Бакаев явно на эту роль не подходит.
Один в поле не воин. Клаудиньо в одиночку не может держать центр поля. Вильмар Барриос сегодня совершил две серьезные ошибки, терял мяч. «Зенит» еще не набрал форму. Проблем хватает. Но, как я вам уже сказал, четыре очка на выезде – вполне приемлемый результат», – сказал Орлов.
- Бакаев пришел в «Зенит» год назад как свободный агент из «Спартака».
- У него за «Зенит» 30 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
- Игрок стоит 2,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»