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Орлов упрекнул Бакаева в несостоятельности

30 июля 2023, 13:26
5

Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил недовольство полузащитником «Зенита» Зелимханом Бакаевым после матча второго тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Когда попадает под давление, то он не состоятелен. Поэтому я и говорю, что надо найти замену Малкому. Бакаев явно на эту роль не подходит.

Один в поле не воин. Клаудиньо в одиночку не может держать центр поля. Вильмар Барриос сегодня совершил две серьезные ошибки, терял мяч. «Зенит» еще не набрал форму. Проблем хватает. Но, как я вам уже сказал, четыре очка на выезде – вполне приемлемый результат», – сказал Орлов.

  • Бакаев пришел в «Зенит» год назад как свободный агент из «Спартака».
  • У него за «Зенит» 30 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
  • Игрок стоит 2,5 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Бакаев Зелимхан Орлов Геннадий
Комментарии (5)
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portero
1690715782
Гена ты лучше Семаку предъяви, почему он Ерохина и Бакаева в тарте выпустил, а не молодых.... Семак главный чудак....
Ответить
anatolich72
1690720764
Бразилы халявят, а виноват россиянин. Дискриминация однако.
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ySS
1690731527
Так задача была увести у конкурента игрока, Ерохин тоже матч не лучший провел.
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Томик
1691231883
Барриос всегда ошибается. Другое дело, что судьи не обращают внимания на его захваты руками игроков соперника, например. Причём совсем. Как и Дзюбе разрешали руками отталкивать от мяча игроков. А Кутеповым он даже гол забил. Ничего удивительного. Как только судья начинает такие моменты у Зенита видеть, тут же "появляются ошибки".
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