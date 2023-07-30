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    Ловчев: «Зенит» играл против «Ростова» в дворовый футбол»

    Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев проанализировал матч второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1).

    • «Зенит» упустил победу на 94-й минуте.
    • У «Ростова» с пенальти забил Николай Комличенко.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

    «Понимаю, что у «Зенита» серьезные потери (в прошлом году Малком и Вендел на двоих забили 31 гол в РПЛ, а всего команда 74), а Далер Кузяев давал команде баланс, но даже в этих обстоятельствах не должно быть такой резкой просадки по игре. У меня вопрос к тем из россиян, кто сейчас получил шансы – про Зелимхана Бакаева я уже говорил, повторяться не буду. Ну вот же ваш шанс, на вас рассчитывают – проявляйте себя!

    Отдельный вопрос по Андрею Мостовому. Он играл, и немало, и при Малкоме с Венделом, но сейчас есть шанс стать лидером, солистом. Но Андрей проводит плохой второй тайм, а в конце привозит пенальти, что приводит к потере очков.

    Во втором тайме «Ростов» не просто имел преимущество – «Зенит», чемпион страны, только отбивался. То, что мы видели в концовке – это владение мячом одной команды, а «Зенит» только безобразно отбивался – не было контригры, Питер просто старался достоять матч. Мы говорим, что «Зенит» сильнее других команд, но получается, что если даже оттуда убрать одного-двух лидеров, то это обычная команда РПЛ, которая от других не отличается совсем. Нет стиля, который бы выделял из числа середняков РПЛ.

    Я вижу, что нервничает Сергей Семак – но он должен задавать вопросы себе, потому что было понятно, что Кузяев уходит, начинать придется без Вендела, и что Малкома рано или поздно продадут. В Ростове мы увидели команду, которая во втором тайме играла в дворовый футбол, просто отбиваясь и оберегая разницу в один мяч.

    И отдельно – по Матео Кассьерре. Он забил один гол, но история на 78-й минуте, когда он вышел под углом при счете 1:0 и стал бить – просто мрак. Там были два игрока, которым надо было отдать на пустые ворота – и матч можно было закрывать. Но человек при скользком счете бьет очень непростой удар с угла и промахивается. Кассьерра был обязан отдавать передач. Но нет, он бьет мимо, а в конце команда пропускает с пенальти», – написал Ловчев.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      Bez Imeni 48 минут назад

      В прошлом году в Ростове тоже в ничейку сгоняли и при Малкоме с Венделом.. Делов то.. Ростов крепкая команда, там всем будет не просто..

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      Рейтинг: +847

      FCSpartakM > Bez Imeni 4 минуты назад

      тут скорее как раз про игру, можно не выиграть Ростов, но показать хотя бы какой-то уровень. А вчера дончане весь матч с позиции силы играли и давали. И если бы не ошибка Байрамяна, не факт, что у зенита что-то было вообще. А вопрос по рос.игрокам. Мостовой , когда рядом бразильцы может дать результат, но отдельно его уровень средний даже по меркам рпл. Та же история была у Спартака в 2017м, когда рядом было много хороших иностранцев, что глушак , комбар и ещенко смотрелись приличными футболистами в общей картине

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      Рейтинг: +2515

      Красногвардейчик 1 час назад

      Так без двух бразилов....так и есть))

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      Рейтинг: +19195

      ilichkadr 1 час назад

      Ловчев как никогда прав. Зенит сегодня это середнячок, командной игры нет, поскольку нет дирижёра атак. Клаудиньо что-то пытается делать. но у него нет взаимопонимания с партнёрами. Ерохин в старте это что-то за гранью. Мостовой сам по себе.

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      Рейтинг: +847

      FCSpartakM > ilichkadr 2 минуты назад

      а как так? как же история про то, что зенит и без бразил будет чемпионом ? это по факту 2х нет, убери главного игрока-барриоса и влагалище рулю

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