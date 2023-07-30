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Ловчев: «Зенит» играл против «Ростова» в дворовый футбол»

30 июля 2023, 10:20
12

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев проанализировал матч второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1).

  • «Зенит» упустил победу на 94-й минуте.
  • У «Ростова» с пенальти забил Николай Комличенко.
  • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

«Понимаю, что у «Зенита» серьезные потери (в прошлом году Малком и Вендел на двоих забили 31 гол в РПЛ, а всего команда 74), а Далер Кузяев давал команде баланс, но даже в этих обстоятельствах не должно быть такой резкой просадки по игре. У меня вопрос к тем из россиян, кто сейчас получил шансы – про Зелимхана Бакаева я уже говорил, повторяться не буду. Ну вот же ваш шанс, на вас рассчитывают – проявляйте себя!

Отдельный вопрос по Андрею Мостовому. Он играл, и немало, и при Малкоме с Венделом, но сейчас есть шанс стать лидером, солистом. Но Андрей проводит плохой второй тайм, а в конце привозит пенальти, что приводит к потере очков.

Во втором тайме «Ростов» не просто имел преимущество – «Зенит», чемпион страны, только отбивался. То, что мы видели в концовке – это владение мячом одной команды, а «Зенит» только безобразно отбивался – не было контригры, Питер просто старался достоять матч. Мы говорим, что «Зенит» сильнее других команд, но получается, что если даже оттуда убрать одного-двух лидеров, то это обычная команда РПЛ, которая от других не отличается совсем. Нет стиля, который бы выделял из числа середняков РПЛ.

Я вижу, что нервничает Сергей Семак – но он должен задавать вопросы себе, потому что было понятно, что Кузяев уходит, начинать придется без Вендела, и что Малкома рано или поздно продадут. В Ростове мы увидели команду, которая во втором тайме играла в дворовый футбол, просто отбиваясь и оберегая разницу в один мяч.

И отдельно – по Матео Кассьерре. Он забил один гол, но история на 78-й минуте, когда он вышел под углом при счете 1:0 и стал бить – просто мрак. Там были два игрока, которым надо было отдать на пустые ворота – и матч можно было закрывать. Но человек при скользком счете бьет очень непростой удар с угла и промахивается. Кассьерра был обязан отдавать передач. Но нет, он бьет мимо, а в конце команда пропускает с пенальти», – написал Ловчев.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Ловчев Евгений
Комментарии (12)
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ilichkadr
1690703709
Ловчев как никогда прав. Зенит сегодня это середнячок, командной игры нет, поскольку нет дирижёра атак. Клаудиньо что-то пытается делать. но у него нет взаимопонимания с партнёрами. Ерохин в старте это что-то за гранью. Мостовой сам по себе.
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Красногвардейчик
1690703779
Так без двух бразилов....так и есть))
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Сам_себе_сказал
1690704581
В прошлом году в Ростове тоже в ничейку сгоняли и при Малкоме с Венделом.. Делов то.. Ростов крепкая команда, там всем будет не просто..
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paracetamol
1690708120
Ничья в гостях, победа дома. Чемпионский график!
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Давид59
1690709905
Правильно говорит. Вот мы и посмотрит, какой Семак тренер. Материала у него по-прежнему достаточно. Желаю ему поработать и выстроить игру. А пока что футбол "дворовый"
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portero
1690716042
Прав Серафимыч!!!! Семак не тренер и банда помощничков такие же как и он.....
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