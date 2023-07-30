Ловчев: «Зенит» играл против «Ростова» в дворовый футбол»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев проанализировал матч второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1).

«Зенит» упустил победу на 94-й минуте.

У «Ростова» с пенальти забил Николай Комличенко.

«Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

«Понимаю, что у «Зенита» серьезные потери (в прошлом году Малком и Вендел на двоих забили 31 гол в РПЛ, а всего команда 74), а Далер Кузяев давал команде баланс, но даже в этих обстоятельствах не должно быть такой резкой просадки по игре. У меня вопрос к тем из россиян, кто сейчас получил шансы – про Зелимхана Бакаева я уже говорил, повторяться не буду. Ну вот же ваш шанс, на вас рассчитывают – проявляйте себя!

Отдельный вопрос по Андрею Мостовому. Он играл, и немало, и при Малкоме с Венделом, но сейчас есть шанс стать лидером, солистом. Но Андрей проводит плохой второй тайм, а в конце привозит пенальти, что приводит к потере очков.

Во втором тайме «Ростов» не просто имел преимущество – «Зенит», чемпион страны, только отбивался. То, что мы видели в концовке – это владение мячом одной команды, а «Зенит» только безобразно отбивался – не было контригры, Питер просто старался достоять матч. Мы говорим, что «Зенит» сильнее других команд, но получается, что если даже оттуда убрать одного-двух лидеров, то это обычная команда РПЛ, которая от других не отличается совсем. Нет стиля, который бы выделял из числа середняков РПЛ.

Я вижу, что нервничает Сергей Семак – но он должен задавать вопросы себе, потому что было понятно, что Кузяев уходит, начинать придется без Вендела, и что Малкома рано или поздно продадут. В Ростове мы увидели команду, которая во втором тайме играла в дворовый футбол, просто отбиваясь и оберегая разницу в один мяч.

И отдельно – по Матео Кассьерре. Он забил один гол, но история на 78-й минуте, когда он вышел под углом при счете 1:0 и стал бить – просто мрак. Там были два игрока, которым надо было отдать на пустые ворота – и матч можно было закрывать. Но человек при скользком счете бьет очень непростой удар с угла и промахивается. Кассьерра был обязан отдавать передач. Но нет, он бьет мимо, а в конце команда пропускает с пенальти», – написал Ловчев.